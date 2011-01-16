100 برنامه فرهنگی شاخص در دهه فجر در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت ‌الاسلام سعید مهدوی ‌امین در اولین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته‌های مساجد، هیئات مذهبی، انجمنها، کانونهای اسلامی و قرآن بر استفاده از امکانات و ظرفیتهای مردمی و تشکلهای دینی و کانونهای اسلامی و قرآنی در برنامه‌های دهه فجر تاکیدکرد.

معاون تبلیغات اسلامی کرمانشاه اظهارداشت: برنامه‌ریزی لازم در زمینه مشارکت تشکلها دینی و مردمی برای انجام 100فعالیت مشترک در مراسم سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران انجام شده است.

وی بهره ‌گیری مناسب از فرصت ایام‌الله دهه مبارک فجرمناسبتهای اسلامی، گفت: از جمله برنامه‌های شاخص تدوین شده در ایام دهه فجر توسط شبکه مبلغین و مبلغات، مداحان، هیئات‌مذهبی، انجمنها و موسسات قرآنی مطابق با عناوین این برگزار می شود می‌توان به برگزاری 50 گفتمان دینی اشاره کرد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تاکیدکرد:ا جرای جشنواره قرآنی کودک و نوجوان،برگزاری مسابقات فرهنگی،اعزام400مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان در دهه آخر ماه صفر که مصادف به دهه فجر است از جمله مهم‌ترین برنامه‌های این اداره کل است.

مهدوی ‌امین برگزاری بیش از 100 مراسم بزرگداشت انقلاب در مساجد روستایی توسط روحانیون مستقر، برگزاری 32 مراسم در 32 مسجد و هیئت مذهبی مطرح شهر کرمانشاه، برپایی مجالس انس با قرآن، برگزاری جشنواره قرآنی جوان را از دیگر 100 برنامه شاخص عنوان کرد.

معاون فرهنگی،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: امیدواریم با استفاده از امکانات موجود و تعامل و مشارکت مردم و تشکلهای‌دینی بویژه مبلغین نسبت به انتقال فرهنگ دینی و دستاورد های انقلاب اسلامی اقدام موثری صورت گیرد.