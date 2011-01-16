تسطیح اراضی فارس حفظ آب و خاک را درپی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در جلسه تعاونیهای بخش کشاورزی فارس گفت: با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها طرح تسطیح دقیق اراضی کشاورزی می تواند بسیار مفید باشد که امید است با اجرای کامل آن تا پایان سال بتوان از کل ثمرات طرح بهره مند شد.

وی افزود: با اجرای طرح (یحیی 1) تا کنون اقدامات خوبی در زمینه تسطیح دقیق اراضی کشاروزی در فارس انجام گرفته و با اجرای155 هزار هکتار عملیات تسطیح دقیق اراضی (تسطیح لیزری) مقام اول را در کشور به خود اختصاص داده که باید با رفع نقصهای این طرح برنامه های جدیدی برای فازهای بعدی در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: تسطیح لیزری یکی از برترین راهکارها برای توزیع یکنواخت آب در سطح مزرعه است که ضمن کاهش مصرف آب، حفظ شرایط مطلوب رطوبتی خاک همچنین از خاکشویی و خارج شدن عناصر مفید خاک نیز جلوگیری می کند.

خرد اضافه کرد: با توجه به نقش ارزنده و بسیار مؤثر تسطیح لیزری در حل بحران آب، کاهش هزینه ها از جمله کاهش هزینه سوخت، افزایش تولید و درآمد در بخش کشاورزی و همچنین حفظ خاک و محیط زیست، باید اثرات مفید و مثبت اجرای این طرح به صورت برجسته نمایان و در رسانه ها بازگو شود تا همگان با ابعاد گسترده و تأثیرات مفید آن آشنا شده و کشاورزان به اجرای آن تشویق شوند.

وی در بخش دیگر از سخنان خود تصریح کرد: هم اکنون بیش از 430دستگاه تسطیح لیزری، امور تسطیح دقیق اراضی زراعی استان را به عهده گرفته و فعال هستند و تعاونیهای تولید روستایی و سازمان تعاونی روستایی نیز در این زمینه مشارکت خوبی دارند و امور زیر بنایی آب و خاک بخش کشاورزی استان را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده اند.