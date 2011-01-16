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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۰۳

عملیات اجرایی دهکده توریستی سبلان نیر تسریع شود

عملیات اجرایی دهکده توریستی سبلان نیر تسریع شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار نیر خواستار تسریع در روند اجرایی دهکده توریستی سبلان به عنوان یکی از طرحهای مهم گردشگری این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه با مدیران اجرایی و سرمایه گذار این طرح اظهار داشت: تاکنون عدم هماهنگی دستگاهای متولی عامل اصلی کندی عملیات اجرایی دهکده توریستی سبلان نیر بوده است.

وی با انتقاد از پیشرفت فیزیکی نامطلوب و کم این پروژه اضافه کرد: این طرح هم اکنون کمتر از 30 درصد پیشرفت داشته  و تاکنون بیش از 15 میلیارد ریال برای اجرای آن توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

فرماندار نیر با اشاره به پتانسیلها و قابلیتهای گردشگری شهرستان نیر افزد: عدم تکمیل و ساماندهی چشمه های آب گرم این شهرستان علاوه بر مردم منطقه و گردشگران، موجب اعتراض برخی مقامات ذیربط استان شده است.

وی تصریح کرد: با برسیهای به عما آمده مشخص شده که عدم هماهنگی پنج دستگاه اجرایی ذیربط از جمله مسکن و شهرسازی، آب، میراث فرهنگی و... در روند اجرا و تکمیل پروژه، عامل اصلی کندی عملیات احداث این طرح مهم گردشگری شهرستان نیر و استان بوده است.

عباداللهی با اشاره به اظهار نارضایتی شرکت سرمایه گذار از وضعیت موجود، خواستار هماهنگی بیشتر شرکت آب منطقه ای، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در این ارتباط شد.

وی همچنین از تصویب طرح جامع گردشگری مجتمع آبدرمانی سقزچی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور خبر داد و ابراز داشت: با پیگیریهای صورت گرفته این طرح ملی تصویب و بزودی نهایی خواهد شد.

دهکده توریستی سبلان نیر اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح می شود

مجری و مدیرعامل شرکت سرمایه گذار در طرح دهکده توریستی سبلان شهرستان نیر در این جلسه نیز با ابراز گلایه از وضعیت موجود و روند کند اجرایی طرح، از افتتاح فاز اول این دهکده در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

جواد واثقی متذکر شد: در صورت افزایش تعامل و هماهنگی بین دستگاهها ی متولی و دستگاه های دولتی و رفع موانع موجود، فاز اول این دهکده در قالب دو مجتمع آبدرمانی تا اردیبهشت ماه سال اینده افتتاح و در اختیار مردم منطقه و گردشگران قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون برای مطالعات و عملیات اجرایی این دهکده 15 میلیارد ریال از سوی شرکت مجری هزینه شده است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که تاکنون حتی یک ریال هم از بانکهای عامل دریافت نشده است.

واثقی افزود: هیچ سرمایه گذاری سرمایه های خود را بلاتکلیف و در زیر خاک مدفون نمی کند، بنابراین دستگاه های دولتی و ذینفع در این طرح باید موانع و مشکلات موجود را در کوتاه ترین زمان ممکن حل کنند تا روند اجرایی آن تسریع شود.


 

کد مطلب 1233606

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