عملیات اجرایی دهکده توریستی سبلان نیر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حمید عباداللهی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه با مدیران اجرایی و سرمایه گذار این طرح اظهار داشت: تاکنون عدم هماهنگی دستگاهای متولی عامل اصلی کندی عملیات اجرایی دهکده توریستی سبلان نیر بوده است.

وی با انتقاد از پیشرفت فیزیکی نامطلوب و کم این پروژه اضافه کرد: این طرح هم اکنون کمتر از 30 درصد پیشرفت داشته و تاکنون بیش از 15 میلیارد ریال برای اجرای آن توسط بخش خصوصی هزینه شده است.

فرماندار نیر با اشاره به پتانسیلها و قابلیتهای گردشگری شهرستان نیر افزد: عدم تکمیل و ساماندهی چشمه های آب گرم این شهرستان علاوه بر مردم منطقه و گردشگران، موجب اعتراض برخی مقامات ذیربط استان شده است.

وی تصریح کرد: با برسیهای به عما آمده مشخص شده که عدم هماهنگی پنج دستگاه اجرایی ذیربط از جمله مسکن و شهرسازی، آب، میراث فرهنگی و... در روند اجرا و تکمیل پروژه، عامل اصلی کندی عملیات احداث این طرح مهم گردشگری شهرستان نیر و استان بوده است.

عباداللهی با اشاره به اظهار نارضایتی شرکت سرمایه گذار از وضعیت موجود، خواستار هماهنگی بیشتر شرکت آب منطقه ای، سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان در این ارتباط شد.

وی همچنین از تصویب طرح جامع گردشگری مجتمع آبدرمانی سقزچی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور خبر داد و ابراز داشت: با پیگیریهای صورت گرفته این طرح ملی تصویب و بزودی نهایی خواهد شد.

دهکده توریستی سبلان نیر اردیبهشت ماه سال آینده افتتاح می شود

مجری و مدیرعامل شرکت سرمایه گذار در طرح دهکده توریستی سبلان شهرستان نیر در این جلسه نیز با ابراز گلایه از وضعیت موجود و روند کند اجرایی طرح، از افتتاح فاز اول این دهکده در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد.

جواد واثقی متذکر شد: در صورت افزایش تعامل و هماهنگی بین دستگاهها ی متولی و دستگاه های دولتی و رفع موانع موجود، فاز اول این دهکده در قالب دو مجتمع آبدرمانی تا اردیبهشت ماه سال اینده افتتاح و در اختیار مردم منطقه و گردشگران قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون برای مطالعات و عملیات اجرایی این دهکده 15 میلیارد ریال از سوی شرکت مجری هزینه شده است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که تاکنون حتی یک ریال هم از بانکهای عامل دریافت نشده است.

واثقی افزود: هیچ سرمایه گذاری سرمایه های خود را بلاتکلیف و در زیر خاک مدفون نمی کند، بنابراین دستگاه های دولتی و ذینفع در این طرح باید موانع و مشکلات موجود را در کوتاه ترین زمان ممکن حل کنند تا روند اجرایی آن تسریع شود.



