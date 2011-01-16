رژیم صهیونیستی جاسوسان خود را از تونس فراری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از عملیات سری این رژیم در خارج کردن 20 صهیونیست خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که این عملیات پس از انتفاضه مردمی تونس که منجر به سرنگونی "زین العابدین بن علی" رئیس جمهوری این کشور شد، صورت گرفته است.

به گفته این منابع، عملیات مذکور از راه جزیره "جربه" و با کمک کشور ثالثی که نامش فاش نشده است، انجام شده است. جزئیات بیشتری درباره ماموریت این بیست صهیونیست منتشر نشده است.

از سوی دیگر در ادامه نا آرامی های مردم پس از فرار رئیس جمهور مخلوع این کشور 50 فرد مسلح در "القصرین" به جرم غارتگری دستگیر شده اند و درگیری های شدیدی در نزدیکی مقر حزب دموکراتیک پیشرو در پایتخت در جریان است.



شبکه الجزیره در گزارشی تاکید کرد : اسرائیلی ها زین العابدین بن علی را از بزرگترین حامیان پنهانی خود در جهان عرب می دانستند و از سرنگونی وی بسیار عصبانی شده اند.