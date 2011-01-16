27 پروژه در شهرستان قصرشیرین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین پروین در جلسه هماهنگی ستاد دهه فجرشهرستالن قصرشیرین اظهارداشت: این پروژه ها در بخشهای مختلف عمرانی، خدماتی، آموزشی، کشاوری و ... در مجموع زمینه اشتغال هزارو504نفر را فراهم می کنند.

وی تصریح کرد: برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر امسال 20کمیته تشکیل شده که هر یک وظایفی را انجام خواهند داد.

پروین اظهار داشت: در تاریخ هر کشوری حوادث و اتفاقاتی وجود دارد که نسبت به حوادث دیگر دارای برجستگیهای خاصی است وانقلاب اسلامی ما چنین است که به عنوان یک حادثه استثنایی تمام معادلات دنیای استکبار آن زمان را برهم زد و تحلیلگران سیاسی از پیش بینی آن عاجز بودند .

سرپرست فرمانداری قصرشیرین تصریح کرد: انقلاب اسلامی برترین تفکری است که برای جهان پیام دارد و بیداری اسلامی جهانی به مدد انقلاب اتفاق افتاد.

وی خواستار حضور تمامی مدیران دستگاه های اجرایی در برگزاری برنامه های دهه فجر جهت پاسداشت این رویداد مهم و انتقال آن به نسل جوان و صدور آن به جهان شد.

امام جمعه موقت قصرشیرین نیز سه رکن اصلی تداوم و حفظ انقلاب را اسلامیت، مردمی بودن و ولایت فقیه دانست.

حجت الاسلام محمد محمودی با بیان اینکه ایران امروز به سمت ترقی و پیشرفت در حرکت است، خواستار تببین انقلاب اسلامی و نشر افکار انقلابی و هدف امام راحل در بین نسل جوان شد.