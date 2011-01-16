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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تصمیم گیری درباره تعطیلی روز دوشنبه مدارس با استانداریست

تصمیم گیری درباره تعطیلی روز دوشنبه مدارس با استانداریست

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: استانداری تهران درباره تعطیلی مدارس در روز دوشنبه تصمیم می گیرد.

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکان تعطیلی مدارس در روز دوشنبه گفت: در این باره استانداری تهران امشب تصمیم می گیرد.

همچنین سید علی یزدیخواه رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در این باره گفت: تعطیلی مدارس شهرستانهای تهران در روز دوشنبه هنوز مشخص نیست و امشب مشخص می شود.

مدارس تهران و شهرستانها امروز شنبه به دلیل بارش سنگین برف تعطیل بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان تهران، یخبندان و کاهش دما از فردا آغاز می شود و تا پایان هفته در پایتخت ادامه دارد. همچنین بیشترین کاهش دما برای روز سه‌شنبه پیش بینی می شود که طی آن دمای تهران به چهار درجه زیر صفر می‌رسد.

کد مطلب 1233613

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