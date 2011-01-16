تصمیم گیری درباره تعطیلی روز دوشنبه مدارس با استانداریست

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امکان تعطیلی مدارس در روز دوشنبه گفت: در این باره استانداری تهران امشب تصمیم می گیرد.

همچنین سید علی یزدیخواه رئیس آموزش و پرورش شهرستانهای تهران در این باره گفت: تعطیلی مدارس شهرستانهای تهران در روز دوشنبه هنوز مشخص نیست و امشب مشخص می شود.

مدارس تهران و شهرستانها امروز شنبه به دلیل بارش سنگین برف تعطیل بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان تهران، یخبندان و کاهش دما از فردا آغاز می شود و تا پایان هفته در پایتخت ادامه دارد. همچنین بیشترین کاهش دما برای روز سه‌شنبه پیش بینی می شود که طی آن دمای تهران به چهار درجه زیر صفر می‌رسد.