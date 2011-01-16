مصرف آرد در اردبیل 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی خشامن عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون تعزیرات آرد و نان شهرستان اردبیل اظهار داشت: برآورد میزان تقاضای سهمیه آرد نانوائیهای استان در دی ماه جاری در مدت مشابه سال قبل نشان می دهد که بیش از سه هزار و 610 تن در مصرف آرد صرفه جویی شده است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها یک حرکت بزرگ در عرصه آرد و نان بوده و آثار و برکات آن در سراسر استان محسوس است، افزود: پیش بینی می شود این روند با گذشت زمان بیشتر شده و میزان تقاضا بیش از این هم کاهش یابد.

سرپرست شرکت غله استان همچنین اضافه کرد: با تشدید بازرسیها و نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی، از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون نانوایان متخلف اردبیلی 15 میلیون ریال جریمه و در این خصوص 42 فقره تخلف نیز در واحدهای نانوایی اردبیل ثبت شده است.

وی کم فروشی، نداشتن پروانه، عدم رعایت قیمت اعلام شده، پخت بد نان و... را از جمله تخلفات واحدهای نانوایی جریمه شده در اردبیل عنوان کرد و ابراز داشت: پرونده های مطروحه در قالب گزارشهای مردمی و بازرسیهای انجام یافته تشکیل شده بود.

خشامن با تاکید بر ضرورت ارتقا کیفیت نان در استان تصریح کرد: تولید نان مرغوب و با کیفیت، در راستای جلب رضایت عمومی، اولویت اول این اداره و مطالبه جدی شهروندان استان بوده و تحقق این مهم به صورتجدی دنبال خواهد شد .

وی با بیان اینکه برای ارتقا کیفیت نان مصرفی باید گندم مرغوب و مطلوب تحویل کارخانجات آرد سازی شود، یاد آور شد: هم اکنون این سازمان با دقت در تولید گندم با خاصیت، ذخیره سازی بعد از موسم برداشت، استحصال گندم و تبدیل آرد با کیفیت برای توزیع در بین نانوایان نظارت می کند..

این مسئول روند نامناسب پرداخت یارانه در سالهای گذشته را مهمترین دلیل عدم ارتقا کیفیت نان مصرفی دانست و تصریح کرد: علیرغم افزایش سالانه در رقم پرداختی یارانه نان، این امر نه تنها موجب کیفیت بخشی به نان نشده بود، بلکه موجب افزایش مصرف بی رویه در بین شهروندان این استان شده بود.

وی خاطر نشان کرد: چرخه معیوب، عوامل نا کار آمدی در عرصه تولید نان، آلودگیهای جانبی در قاچاق آرد سهمیه ای و مسوولیت ناپذیری در روند تولید نان با کیفیت موجب شده بود یارانه مربوط به نان به دست مشتری نرسیده و هم نانوا و هم مردم از شیوه گذشته در هزینه کرد پرداخت یارانه ها راضی نباشند .

خشامن افزایش مهارت حرفه نانوایی، کیفیت آرد استحصالی مطلوب و استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات مدرن و پخت صنعتی و نحوه کار کرد درطبخ نان را سه نکته اساسی در ارتقا کیفیت نان مهم دانست و متذکر شد: بی شک تحقق آنها می تواند در کوتاه مدت کیفیت نان مصرفی شهروندان را افزایش دهد .

وی در پایان با تاکید بر تشدید بازرسیها و نظارت برعملکرد واحدهای نانوایی استان تاکید کرد: علیرغم رضایت نسبی از عملکرد بیش از هزار باب واحد نانوایی فعال در استان، با افرادی که در اشتغال به حرفه نانوایی مسوولیت پذیر نبوده و امانتداری و مشتری مداری را مراعات نکنند با جدیت برخورد خواهد شد.