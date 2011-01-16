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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۲۸

برای ماندن بیشتر در عراق؛

مالکی با درخواست آمریکایی ها مخالفت کرد/ تاکید بر توانمندی نیروهای عراقی

مالکی با درخواست آمریکایی ها مخالفت کرد/ تاکید بر توانمندی نیروهای عراقی

یکی از اعضای ائتلاف اتحاد ملی عراق از مخالفت "نوری مالکی" با ادامه حضور نظامیان آمریکایی پس از سال 2011 و تاکید وی بر قدرت نیروهای عراقی برای تامین امنیت و ثبات کشورشان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو نوا، "سعد المطلبی" تاکید کرد: دولت عراق با پیشنهاد آمریکا برای ادامه حضور نظامیان این کشور پس از 2011 مخالفت کرده است.

وی افزود: "جو بایدن" معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیرا از عراق پیشنهاد کرده بود به نیروهای کشورش اجازه داده شود که در خاک عراق باقی بمانند که این موضوع با مخالفت نوری المالکی نخست وزیر عراق روبرو شد.

المطلبی تصریح کرد: همه شواهد حکایت از آن دارد که عراقیها خود قادر به اداره امور امنیتی شان هستند و نیازی به تمدید حضور نظامیان آمریکایی در کشور وجود ندارد.

شایان ذکر است که "جو بایدن" معاون "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا اخیرا به طور سر زده وارد عراق شده بود و با "نوری المالکی" و تنی چند از شخصیتهای دیگر عراقی دیدار کرده بود. هم اکنون حدود 50 هزار نظامی آمریکایی درعراق حضور دارند که طبق توافقنامه امنیتی امضا شده میان دو کشور باید تا 31 دسامبر 2011 میلادی(10دی 1390 ) خاک عراق را ترک کنند.

کد مطلب 1233621

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