دیدار داود اوغلو با مالکی / تاکید بر توسعه روابط عراق و ترکیه در تمام زمینه ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه امروز در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد.



نوری المالکی بر اهمیت توسعه روابط با ترکیه در تمام زمینه ها به سبب آنکه به نفع ملتهای و کشورهای عراق و ترکیه است، تاکید کرد.



مالکی گفت : ما توانستیم دولت مشارکت ملی را با حضور همه گروهها تشکیل دهیم و در مرحله جدیدی از پیشرفت اقتصادی و سازندگی و توسعه و گشایش در روابط با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک وارد شده ایم.



نخست وزیر عراق بر ضرورت همکاری میان این کشور و ترکیه از طریق شورای راهبردی مشترک و فعال سازی کمیته عالی میان دو کشور و ادامه همکاری در تمام زمینه های اقتصادی تاکید کرد.



مالکی همچنین از تلاشهای مستمر دولت متبوع خود برای فراهم کردن زمینه برگزاری نشست آتی سران عرب در بغداد و موفق برگزار شدن آن خبر داد.



وزیر امور خارجه ترکیه نیز با تبریک به مالکی به خاطر تشکیل دولت مشارکت ملی برای دولت جدید عراق آرزوی موفقیت کرد.



داود اوغلو بر تمایل کشورش برای توسعه روابط با عراق در تمام زمینه ها و گسترش همکاری دوجانبه از طریق شورای همکاری راهبردی تاکید کرد.



وزیر امور خارجه ترکیه گفت : عراق جایگاه مهمی در منطقه دارد و ثبات و یپشرفت آن، تحول بزرگی درمنطقه ایجاد خواهد کرد و ما نیز برای گسترش همکاری با این کشور در تمام زمینه ها به ویژه اقتصادی تلاش می کنیم.



داود اوغلو همچنین با حضور در پارلمان عراق برای نمایندگان عراقی به ایراد سخن پرداخت؛ دیدار با اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق نیز از جمله برنامه های کاری وزیر امور خارجه ترکیه بود.



وی همچنین با هوشیار زیباری همتای عراقی خود دیدار کرد؛ البته داود اوغلو با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم دیدار می کند.