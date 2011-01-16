بوشهریها نگران تامین میوه پایان سال نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی شامگاه یکشنبه در جمع روسای شهرستان سازمان بازرگانی استان اظهار داشت: با همکاری و مباشرت شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه های تولیدی مرغ میزان قابل توجهی گوشت مرغ مورد نیاز استان در ایام عید ذخیره سازی شده است.

وی اضافه کرد: سازمان بازرگانی بوشهر جهت تأمین میوه مورد نیاز استان در ایام پایانی سال نیز اقدام به ذخیره سازی یک هزار تن میوه از انواع سیب، پرتقال و دیگر میوه ها که قابل ذخیره سازی است، کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر گفت: با توجه به شروع فصل خرید میوه و اجرای سیاستهای کلان وزارت در تنظیم بازار نوروز، سازمان بازرگانی با مباشرین توانمند که توانایی کافی برای خرید و ذخیره سازی میوه را داشته باشد قرارداد مباشرت منعقد کرده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرگانی به جهت حمایت از مصرف کنندگان و متناسب با نیاز بازار استان از بین تقاضاهای موجود مباشرین خود را انتخاب و عقد قرارداد کرده، خاطرنشان کرد: مردم هیچ دغدغه ای جهت تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.