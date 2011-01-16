به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالحسین بلیلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان قم که در سالن جلسات فرمانداری قم برگزار شد، در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بیان داشت: به لطف خدا این کار بسیار بزرگ در زمان دولت دهم اجرایی شد و اجرا و طرح این امر مربوط به این دولت کنونی نمی‌شود بلکه هدفمندی یارانه‌ها در برنامه‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه نیز مطرح بوده است.



وی اظهار داشت: هم اکنون این طرح بزرگ در کشور اجرایی شده و خوشبختانه استان قم در این امر پیشرو و جلودار بوده است که قم در همه امور بدین صورت عمل کرده است.



بلیلی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی خوب در هدفمندی یارانه‌ها بسیار موثر و تأثیر‌گذار است بیان داشت: به دانش آموزان کلیه مدارس در خصوص صرفه جویی و مصرف بهینه از انرژی باید آموزش داده شود تا این امر در بین دانش آموزان به خوبی فرهنگ سازی شود.



معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قم در خصوص نان‌های تولیدی در استان قم بیان داشت: کیفیت تولید نان در استان بهتر شده است و در هفته‌های پیش نیز شاهد تشکر نانوایان از رئیس جمهور بابت هدفمند کردن یارانه‌ها بودیم.



بلیلی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها ضایعات و دور ریز نان نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است بیان داشت: تا کنون شاهد افزایش کیفیت و کاهش دور ریز نان را در استان قم شاهد بوده‌ایم.



ایران امن‌ترین کشور دنیا است



معاون فرماندار قم در خصوص موفقیت سربازان گمنام و سازمان اطلاعات کشور اظهار داشت: دستگیری عامل جنایت دکتر علی محمدی نشان دهنده اقتدار و قدرت سازمان اطلاعات کشور است و این یک برگ برنده در کارنامه ما می‌باشد.



وی با اشاره به اینکه سربازان گمنام از لایه‌هایی عبور کردن که دنیا را مبهوت و شگفت‌زده خود کرده است، بیان داشت: سازمان اطلاعات برای ایجاد امنیت در کشور بسیار زحمت می‌کشند که سبب شده کشور ایران امن‌ترین کشور دنیا باشد.

