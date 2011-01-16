آمارهای اولیه همه پرسی سودان از جدایی جنوب حکایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، منابع خبری اعلام کردند تعداد کسانی که به جدایی جنوب سودان رای داده اند به مراتب بیشتر از طرفداران وحدت آن است.

براساس آمارهای اولیه دراستان "کسلا" 57 درصد به نفع جدایی رای داده اند و در مقابل 39 درصد خواهان وحدت بوده اند در "جبل اولیا" 91 درصد طرفدار وحدت و 67 درصد میل جدایی طلبی داشته اند.

در"الدروشاب" در خارطوم 99 نفر وحدت طلب و 51 نفر استقلال طلب بوده اند در" نیل شرقی" 425 رای دهنده به نفع جدایی و 131 نفر خواهان وحدت بوده اند.

شایان ذکر است که آمریکا و رژیم صهیونیستی از جدایی جنوب سودان با هدف ایجاد پایگاهی محکم در این منطقه به شدت حمایت می کنند. دولت خارطوم اعلام کرده است که نتایج همه پرسی را می پذیرد.



همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان به مدت یک هفته از یکشنبه 19 دی آغاز و دیروز شنبه پایان یافت.