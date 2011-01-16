به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید محسن حسینیان بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جو یارانه‌ای با قیمت هر کیلو، 295 تومان بین دامداران و کارخانجات تحت پوشش اتحادیه دامداران استان قم توزیع می‌شود.



وی با اشاره به اینکه، توزیع جو یارانه‌ای بین دامداران و کارخانجات استان قم از 15 روز گذشته در این استان آغاز شده افزود: سهمیه در نظر گرفته شده برای استان قم، 10 هزار و 450 تن است.



حسینیان ادامه داد: افرادی که می‌خواهند به صورت غیر نقدی و به صورت تسهیلاتی، جو یارانه‌ای را دریافت کنند، مقرر شده این محصول، با ضمانت نامه بانکی سه ماهه، به آن‌ها واگذار شود.



وی با بیان اینکه هم اکنون، قیمت هر کیلو جو غیر یارانه‌ای در استان قم، حدود 345 تومان می‌باشد خاطرنشان کرد: سهمیه جو یارانه‌ای با توجه به اعلام معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی این استان، بین گوسفندداران و گاودارانی که از کنسانتره استفاده نمی‌کنند و کارخانجات تحت پوشش اتحادیه دامداران، توزیع می‌شود.

