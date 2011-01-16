به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس هوشنگ غلامزاده در بیست و نهمین جلسه کارگروه مسکن و شهرسازی استان که بعد از ظهر یکشنبه با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، با اشاره به وضعیت حمل و نقل و قیمت سوخت در کشور و لزوم اتخاذ راهکارهای عملی برای کاهش تردد ناوگان حمل بار بیان داشت: یکی از این راهکار‌ها تجمیع کارگاه‌های تولید شن و ماسه از سطح استان و متمرکز ساختن آن‌ها در مکانی مشخص است.



وی در ادامه اظهار داشت: کمیته‌ای مرکب از دفتر فنی استانداری، سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل منابع طبیعی برای شناسایی مکان‌های استقرار این کارگاه‌ها در نقاطی از استان تشکیل خواهد شد.



رئیس کارگروه مسکن و شهرسازی استان در خصوص مزایای اجرای طرح تجمیع کارگاه‌های تولید شن و ماسه گفت: با استقرار و تجمیع این کارگاه‌ها در نقاط مشخص شده از استان، هزینه تمام شده شن و ماسه کاهش و با توجه به رقابتی شدن کارگاه‌ها کیفیت مصالح افزایش خواهد یافت.



غلامزاده بر بکارگیری شن و ماسه و سایر مصالح استاندارد در بالا بردن کیفیت و مقاومت بتن و در ‌‌نهایت ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت: شن و ماسه مهمترین و اصلی‌ترین نقش را در تولید بتن دارد و استفاده از شن و ماسه استاندارد باعث افزایش کیفیت و مقاومت بتن و در نتیجه مقاوم بودن سازه‌های بتنی در ساختمان‌ها خواهد شد.



بر پایه این گزارش در این جلسه مجوز احداث اولین زائر سرا در حریم شهر و در اطراف مسجد مقدس جمکران برای بخش خصوصی صادر و مواردی از طرح‌های هادی روستایی اصلاح و به تصویب رسید.

