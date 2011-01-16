امیدوار بودیم نتیجه بهتری در مقابل تیم ایران کسب کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در یزد،‌ دوب شی الن پس از دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با بلژیک که با نتیجه چهار بر یک به سود تیم ایران به پایان رسید، اظهار داشت: این دیدار بسیار سخت بود و ما با تیم چهارم جهان بازی می‌ کردیم و امیدوار بودیم که نتیجه بهتری را مقابل تیم ایران به دست آوریم و با گلهای کمتری شکست بخوریم.

افزود: آرزوی من،‌ کادر فنی و بازیکنان تیم فوتسال بلژیک این است که بتوانیم تیم ایران را شکست دهیم اما آنچه واقعیت است اینکه قادر به این امر مهم نیستیم.

وی میزبانی یزد را بسیار عالی توصیف و عنوان کرد: در اینجا به گونه ‌ای از ما پذیرایی می ‌کنند که انگار پادشاه هستیم.

برای رسیدن به فینال جام جهانی برنامه داریم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: برای رسیدن به فینال جام جهانی فوتسال 2012 تایلند برنامه‌ ریزی کرده‌ ایم.

حسین شمس افزود: تیم ملی فوتسال ایران خود را برای مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا در سالن 2011 و مسابقات قهرمانی جام جهانی تایلند در سال 2012 آماده می‌کند و هدف اصلی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتسال رسیدن به فینال جام جهانی است.

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران، برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال بلژیک را مثبت ارزیابی و عنوان کرد: تیم بلژیک در بازی‌ های قهرمانی فوتسال اروپا جزو 16 تیم راه یافته به این مسابقات بود اما در مرحله گروهی حذف شد و نتوانست به مراحل بعد صعود کند اما این تیم از بازیکنان جوان و با انگیزه‌ای برخوردار است و بازی امروز در یزد محک خوبی برای بازیکنان تیمم بود.

شمس با اعلام اینکه در این بازی‌ های دوستانه به دنبال دستیابی به یک ترکیب ثابت،‌ قدرتمند و رفع نقاط ضعف برای انجام بازی‌های قهرمانی جام جهانی تایلند در سال 2012 هستیم،‌ بیان داشت: تیم ملی فوتسال ایران در بازی‌های آینده خود با تیم ملی فوتسال برزیل و اوکراین دیدار خواهد کرد و تاریخ‌های دوم و سوم اسفندماه سال جاری به مصاف تیم برزیل می‌ رود.