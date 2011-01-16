با 361 گل ملی همچنان برای تیم ملی گلزنی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، وحید شمسایی عصر یکشنبه پس از پایان دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران و بلژیک با نتیجه چهار بر یک به سود تیم ایران به پایان رسید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین بار 11 بار پیش توسط حسین شمس،‌ سرمربی تیم ملی فوتسال ایران به تیم ملی دعوت شدم و اکنون نیز مشکلی با سرمربی تیم ندارم.

وی افزود: تاکنون برای تیم ملی 361 گل به ثمر رسانده ام و همچنان نیز برای گلزنی برای تیم ملی کشورم با انگیزه در زمین مسابقه بازی می‌ کنم و گل می ‌زنم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران گفت: فضای دوستانه ‌ای در تیم ملی حاکم است و من نیز مانند یک سرباز در خدمت تیم ملی کشورم هستم.

شمسایی، آرزوی خود را بازی در فینال جام جهانی 2012 تایلند عنوان و خاطرنشان کرد: اگر در آن زمان در خدمت تیم ملی فوتسال بودم و مربیان تیم ملی من را به تیم دعوت می‌کردند، با تمام قدرت برای تیم ملی کشورم بازی می‌کردم و اگر در ترکیب تیم ملی نبودم برای موفقیت تیم در بازی‌های جهانی دعا می ‌کردم.

شمسایی ادامه داد: با بسترسازی مناسب کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران و مدیریت سرمربی و مربیان تیم ملی،‌ فضای دوستانه و با محبتی در بین بازیکنان وجود دارد و تیم ملی با ترکیبی از بازیکنان جوان و با تجربه با آرامش کامل و در شرایط ایده‌آل بازی‌های خود را برگزار می‌‌کند و خود را برای بازی ‌های قهرمانی فوتسال آسیا در سال 2011 و مسابقات قهرمانی جام جهانی تایلند در سال 2012 آماده می‌ کند.