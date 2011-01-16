به گزارش خبرنگار مهر در قم، رسول منعم بع از ظهر یک‌شنبه در جلسه کمیته ورزش ستاد گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در سالن جلسات ورزشگاه شهید حیدریان برگزار شد بیان داشت: هدف اجرایی چنین ستاد جلوگیری از موازی کاری و کیفیت بخشیدن به برنامه‌های دهه فجر، ارائه نظرات هیئت‌ها در اجرای برنامه دهه فجر می‌باشد.



وی با اشاره به اینکه مسئولیت کمیته هماهنگی برنامه‌های ورزشی فرهنگی دهه فجر با تربیت بدنی می‌باشد بیان داشت: در این کمیته برای مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف با مشارکت مردمی از جمله مدارس، مساجد برنامه‌ریزی می‌شود.



منعم با اشاره به اینکه 45 هیئت ورزشی در قم فعالیت می‌کند، اظهار داشت: تمام هیئت‌های تربیت بدنی برنامه‌های خود را که ویژه دهه فجر نیز می‌باشد تا پایان دی‌ماه ارسال خواهند کرد و در این ایام برنامه گوناگونی از جمله تجلیل از خادمان ورزش، تجلیل از ایثارگران ورزشی و برنامه فرهنگی ورزشی را اجرایی خواهیم کرد.



وی بیان داشت: مردمی کردن برنامه‌ها و پر رنگ‌تر کردن حضور مدارس، دانشگاه، کسبه و عموم مردم در برنامه‌های ورزشی فرهنگی دهه فجر از جمله دیگر برنامه‌های کمیته ورزشی استان می‌باشد.



معاون توسعه امور ورزشی اظهار داشت: همزمان با 22 بهمن‌ماه، ورزشکاران با لباس فرم همچون سال گذشته حضور شایسته و پرشوری خواهند داشت.



منعم گفت: هیئت‌های استان تا پایان دی‌ماه برنامه و مشکلات‌های خود را از جمله مشکلات سخت افزاری و مالی را به سازمان تربیت بدنی ارسال کنند تا در جلسات ستاد پیگیری شود.



وی در پایان خاطر نشان کرد: پنجم بهمن‌ماه سال جاری نیز جلسه دیگری برای اجرایی کردن برنامه‌ها و نتیجه‌گیری بهتر برگزار خواهد شد.



شایان ذکر است در جلسه کمیته ورزش ستاد گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برخی از هیئت‌های ورزشی استان قم برنامه‌های فرهنگی ورزشی خود را که به مناسبت دهه فجر برگزار می‌کنند بیان کردند.

