یزد توان میزبانی از بازیهای تیم ملی برزیل دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، عباس ترابیان عصر یکشنبه پس از دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران و بلژیک که با نتیجه چهار بر یک پایان یافت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یزد استانداردهای لازم AFC و فیفا را برای برگزاری دیدارهای بین‌ المللی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال آینده که تیم ملی فوتسال ایران با برزیل بازی دوستانه ‌ای را خواهد داشت، شاهد برگزاری این بازی در یزد باشیم.

سرپرست تیم ملی فوتسال ایران تماشاگران یزد را سرمایه‌ های اصلی فوتسال و فوتبال یزد و کشور دانست و عنوان کرد: با این تماشاگران با فرهنگ می ‌توانیم مسابقات فوتبال داخل سالن غرب آسیا را در سال آینده در یزد برگزار کنیم.

ترابیان ادامه داد: از اینکه استان یزد را برای برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی بزرگسالان و امید ایران با تیم ملی فوتسال بلژیک انتخاب کردیم، راضی هستیم و مسئولان ورزش و فوتبال این استان نشان دادند که ظرفیت میزبانی و برگزاری بازی‌های مهم را در یزد دارند.

رئیس کمیته فوتسال ایران ابراز امیدواری کرد: استان یزد بتواند در سال‌های آینده نماینده‌ای در لیگ برتر فوتسال قهرمانی کشور داشته باشد تا تماشاگران پرشور یزدی بتوانند بر حرارت این مسابقات بیفزایند.