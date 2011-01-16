مدارس استان قزوین فردا هم تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین بارش برف زمستانی که از شب گذشته در استان آغاز شده و همچنان ادامه دارد موجب تعطیلی مجدد مدارس استان شد.

جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: بدلیل بارش سنگین برف و لغزنده بودن سطح معابر و سرمای هوا و به منظور تامین سلامت دانش آموزان کلیه مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در استان قزوین فردا دوشنبه هم در شیفت صبح و عصر تعطیل است.

وی افزود: از دانش آموزان انتظار داریم با توجه به تعطیلی مدارس با مرور درسها آمادگی تحصیلی خود را حفظ کنند.

همچنین تمامی امتحانات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، مرکز تربیت معلم شهید رجایی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین که قرار بود فردا برگزار شود بدلیل بارش برف لغو شد.

بارش برف امروز تمامی مدارس و برخی دانشگاههای استان را تعطیل کرد. دانشگاههای آزاد اسلامی قزوین، بین المللی امام خمینی و کار الوند امروز کلاس های درس خودرا تعطیل کردند. دانشگاه پیام نور قزوین و آزاد اسلامی تاکستان اعلام کرد این دانشگاه تعطیل نیست وامتحانات آن برگزار می شود اما دانشجویانی که بدلیل دوری مسیر امکان حضور در آزمونهای فردا را نداشته باشند، امتحانات آنان مجددا برگزار خواهد شد.

محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری استان قزوین هم با اعلام این خبر که با تلاش ماموران راهداری تمامی راههای مواصلاتی استان برفروبی و باز شده است گفت: با استقرار تمامی تیم های راهداری در گردنه های برف گیر و محورهای مواصلاتی و بکارگیری200 دستگاه ماشین آلات سنگین تمامی مسیرهای اصلی و فرعی باز شده و عبور و مرور در آنها جریان دارد.

وی افزود: برخی از مسیرهای روستایی هم بازگشایی شده و سایر مسیرها در ساعات آینده بازگشایی خواهد شد.

سرهنگ حسینی فرمانده پلیس راه استان هم به رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان قزوین را دارند توصیه کرد خودروی خود را به زنجیر چرخ و چراغ مه شکن مجهز کرده و با احتیاط کامل حرکت کنند درغیر این صورت ماموران پلیس راه از تردد آنها جلوگیری خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در این شرایط آب و هوایی از مردم انتظار داریم از مسافرت های غیر ضروری خودداری ودر صورت لزوم از خودروهای عمومی استفاده کنند.

نجفی مدیرکل شرکت گاز استان قزوین هم اظهارداشت: میزان گاز م2صرفی مردم در روز یکشنبه نسبت به دیروز 11 درصد افزایش داشت.

وی تصریح کرد: میزان مصرف گاز از هشت میلیون و310 هزار متر مکعب در روز گذشته، امروز به 9 میلیون و 235 هزار مترمکعب رسیده است.



مدیر عامل شرکت گاز استان هم از مردم خواست به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل احتمالی در گازرسانی، بیشتر صرفه جویی کنند.