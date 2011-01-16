اسرائیل همواره در کمین لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "جان قهوه چی" تاکید کرد: ارتش لبنان تحت دستورات رئیس جمهور که فرمانده کل قوا است، عمل می کند و تابع هیچ مقام سیاسی یا تصمیم خارجی و داخلی دیگری نیست.

وی افزود: مشکلات مربوط به دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری و تحولات پس از حکم احتمالی مربوط به آن بخشی از حیات دموکراتیک به شمار می رود.

قهوه چی تصریح کرد: ارتش اجازه نخواهد داد که کشمکشهای سیاسی به نا آرامی های امنیتی تبدیل شود و با اخلالگران در لبنان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: ارتش ضامن ثبات داخلی است و به نفع هیچ گروهی نیست که جنگ مذهبی رخ دهد زیرا تبعات آن دامن گیر همه خواهد شد.

قهوه چی گفت: اسرائیل همواره در کمین لبنان نشسته است تا به وحدت آن ضربه بزند و روحیه مقاومت ملی لبنانی ها را تضعیف نماید.

شایان ذکر است که اوضاع لبنان پس از سقوط کابینه حریری با خروج وزیران گروههای ملی و اسلامی بحرانی شده است. قرار است که حکم احتمالی نیز بزودی صادر شود.