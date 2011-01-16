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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۰

قهوه چی:

اسرائیل همواره در کمین لبنان است

اسرائیل همواره در کمین لبنان است

فرمانده ارتش لبنان ضمن تاکید بر حل مشکلات موجود در لبنان اسرائیل را مترصد ضربه زدن به روحیه مقاومت طلبی مردم کشورش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "جان قهوه چی" تاکید کرد: ارتش لبنان تحت دستورات رئیس جمهور که فرمانده کل قوا است، عمل می کند و تابع هیچ مقام سیاسی یا تصمیم خارجی و داخلی دیگری نیست.

وی افزود: مشکلات مربوط به دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری و تحولات پس از حکم احتمالی مربوط به آن بخشی از حیات دموکراتیک به شمار می رود.

قهوه چی تصریح کرد: ارتش اجازه نخواهد داد که کشمکشهای سیاسی به نا آرامی های امنیتی تبدیل شود و با اخلالگران در لبنان برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: ارتش ضامن ثبات داخلی است و به نفع هیچ گروهی نیست که جنگ مذهبی رخ دهد زیرا تبعات آن دامن گیر همه خواهد شد.

قهوه چی گفت: اسرائیل همواره در کمین لبنان نشسته است تا به وحدت آن ضربه بزند و روحیه مقاومت ملی لبنانی ها را تضعیف نماید.

شایان ذکر است که اوضاع لبنان پس از سقوط کابینه حریری با خروج وزیران گروههای ملی و اسلامی بحرانی شده است. قرار است که حکم احتمالی نیز بزودی صادر شود.

کد مطلب 1233667

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