بزرگداشت مشاهیر از اولویتهای وزارت فرهنگ در استانهاست

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر زنجان با بیان اینکه این تاکید نه صرفا مربوط به چهره های گذشته بلکه به نکوداشت افرادی که در حال حاضر وجود دارند نیز است، افزود: وزارت فرهنگ علاوه بر همایشها، ساخت فیلمهایی از دانشمندان و مشاهیر را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

حسینی با اشاره به نقش رسانه های محلی در تعامل با ایرانیان خارج از کشور گفت: ایرانیهای مقیم خارج از کشور هر کدام متعلق به استان و منطقه خاصی از کشور هستند و تعلقات خاصی به آن منطقه دارند بنابراین رسانه های محلی می توانند با ایجاد ارتباط با آنان اخبار مربوط به منطقه خود را در اختیار آنان قرار دهند و از ظرفیتها و توانایی های آنان در استان خود نیز بهره مند شوند.

وی خواستار فعالیت بیش از پیش رسانه ها شد و تصریح کرد: باید توسعه کمی و ارتقای کیفی در فعالیتهای رسانه ای ایجاد شود که این امر نیازمند سرمایه گذاری است و با توجه به اهتمام دولت امیدواریم این توجه صورت بگیرد.

از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باید به بهترین وجه استفاده شود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقش تاثیرگذار فضای مجازی اشاره کرد و گفت: با توجه به دسترسی عمومی و همگانی به سایت ها و فضای مجازی باید از این فضا، شبکه های اجتماعی و سایتها به بهترین وجه در راستای ارائه مطالب درست استفاده کنیم.

حسینی با بیان اینکه ارائه یک نسخه واحد برای همه کشورها در زمینه انجام کارهای رسانه ای و فرهنگی تاثیرگذاری مناسبی نخواهد داشت، گفت: ایرانیان خارج از کشور نیز باید فعال شوند چراکه آنها بهتر می توانند مسائل را متناسب با محیط و فضایی که قرار دارند منعکس کنند.

وی با بیان اینکه در بحث تعامل با ایرانیان خارج از کشور تنها به سرمایه آنها چشم ندوخته ایم، اظهار داشت: ما بیش از هر چیز می خواهیم پیوند ایرانی در هر کجای دنیا که است با فرهنگ و تاریخ و تمدن و مردم کشور خود حفظ شود و بتوانند از منافع و فرهنگ ایران دفاع و صیانت کرده و آن را به جهانیان معرفی کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور ایران را دارای فرهنگی ریشه دار، عمیق و اصیل دانست و خاطرنشان کرد: ایرانیان و دانشمندان و اندیشمندان ایرانی در طول تاریخ خدمات ارزنده ای به جهانیان ارائه داده اند و همواره نقش آفرین بوده اند بنابراین ایرانی در هر جای دنیا که باشد باید به پیشینه درخشان خود ببالد و مروج فرهنگ اصیل ایرانی باشد.

لزوم حمایت از نشریات و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور

حسینی با اشاره به نقش رسانه ها در تعامل با ایرانیان خارج از کشور گفت: تعدادی نشریات و رسانه های فارسی زبان با حضور افرادی با انگیزه و متعهد در خارج از کشور وجود دارد و باید از آنان حمایت شود.

وی افزود: در داخل کشور نیز رسانه ها باید با ارائه تحلیلها، تفسیرها و مطالب درست از جاذبه ها و تاریخ ایران و معرفی ظرفیت های فراوانی که در ایران است آنها را تغذیه اطلاعاتی و فکری کرده تا آنها نیز بتوانند بازگو کننده این مسائل باشند.

هدایای ریاست جمهوری به همه خبرنگاران اهدا شده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص عدم پرداخت هدایای ریاست جمهوری به خبرنگاران برخی از استانها گفت: این هدایا به همه خبرنگاران در سطح کشور اهدا شده است.