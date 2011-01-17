حمایت از حریری استمرار بحران در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "میشل عون" تاکید کرد: هر کس که درکنار "سعد حریری" باشد با شاهدان دورغین و مفسدان همدست است زیرا سبب استمرار بحران موجود است.

وی ضمن دعوت از "ولید جنبلاط" رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان برای پایبندی به موضعی که اتخاذ کرده است، ادامه داد: ما مذاکرات خود را با دوستانمان نهایی می کنیم تا ببینیم چه کسی صلاحیت نخست وزیری لبنان را دارد.

عون با اشاره به زمان صدور حکم احتمالی دادگاه بین المللی با زمان رایزنی ها برای معرفی نخست وزیر لبنان گفت: اگر صد حکم احتمالی هم صادر کنید نظر ما تغییری نخواهد کرد.

وی با اشاره به پخش نوار صوتی گفتگوی سعد حریری با یکی از شاهدان دروغین گفت: باید زویای موضوع بوسیله دستگاه قضائی روشن شود.