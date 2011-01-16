"مارین لوپن" رهبر راستگرایان فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با کناره گیری "ژان ماری لوپن" 82 ساله، موسس و رهبر حزب جبهه ملی فرانسه "مارین لوپن" دختر وی جانشین پدر شد.

این زن 42 ساله در انتخابات حزبی توانست با کسب 67.65 درصد آرا بر "برونو گلنیش" قائم مقام حزب و رقیب اصلی خود پیروز شود. بر این اساس در انتخابات داخلی این حزب راستگرای افراطی فرانسوی 76 درصد اعضا که حدود 22 هزار نفر را شامل می شوند، شرکت کردند.

این در حالی است که لوپن 82 ساله با وجود 40 سال ریاست بر حزب جبهه ملی همچنان بعنوان رئیس افتخاری این حزب فعالیت خواهد کرد. وی پیش از این بارها بدلیل اظهارات خصمانه خود علیه مهاجران خارجی به دادگاه کشانده شده است.

به این ترتیب مارین لوپن با احراز سمت رهبری جبهه ملی فرانسه، می تواند در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2012 شرکت کند. نظرسنجیهای انجام شده در فرانسه حاکی است وی از هم اکنون 18 درصد آرا رای دهندگان این انتخابات را از آن خود کرده که این بیش از میزان رای بدست آمده توسط پدرش در انتخابات سال 2002 است.

مارین لوپن از جمله مخالفان سرسخت مسلمانان و حجاب در فرانسه بوده و اظهارات تند وی علیه مسلمانان بارها اعتراض گروههای اسلامی این کشور را برانگیخته است.

گفتنی است حزب جبهه ملی در سال ۱۹۷۲ توسط ژان ماری لوپن تاسیس شده و هم اکنون 75 هزار عضو دارد. لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2002 به دور دوم رفت، اما از ژاک شیراک شکست خورد.