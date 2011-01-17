رانندگان محورهای استان تهران با تجهیزات کامل سفر کنند

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج از رانندگان خواست به منظور جلوگیری از بروز راهبندان ، درصورت هرگونه تصادف خسارتی خودرو خود را بلافاصله به سمت راست خیابان انتقال دهند.

وی افزود: با توجه به بارش سنگین برف در اغلب شهرستانهای استان تهران و البرز و لغزندگی جاده ها ، لازم است رانندگان در این زمینه دقت بیشتری داشته باشند.

کمالوند بیان کرد : خسارت وارده تا سقف 15میلیون ریال به خودروها بدون کروکی پلیس و تنها با حضور دو طرفین تصادف توسط بیمه ها پرداخت می شود.

وی گفت: چنانچه خسارت احتمالی خودروها بیشتر از مبلغ یاد شده نیز باشد باز هم رانندگان باید خودروهای خود را به سمت راست خیابان انتقال دهند تا ماموران پلیس برای کشیدن کروکی در محل حاضر شوند.

کمالوند اظهار داشت: اگر تصادف جرحی یا فوتی رخ داد بدون برهم زدن صحنه تصادف بلافاصله باید با شماره 110 مرکز فوریتهای پلیس تماس حاصل شود تا ماموران راهنمایی و رانندگی در صحنه تصادف حضور یابند.

وی یادآور شد: همراه داشتن زنجیر چرخ خودور در شرایط برفی بویژه در جاده های کوهستانی الزامی است تا در صورت نیاز از آن استفاده شود.

این مسئول افزود: بخار گرفتگی شیشه خودروها در فصل زمستان نیز سبب ایجاد زوایای کور برای راننده و افزایش تصادفات می شود بنابراین لازم است برای جلوگیری از بخار گرفتگی از سیستم تهویه خودرو استفاده شده یا شیشه در خودرو از هر دو طرف کمی باز گذاشته شود.

کمالوند تاکید کرد: رانندگان هنگام حرکت در محورهای لغزنده و شیبدار حتما فاصله طولی را تا سه برابر روزهای عادی رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده خوشبختانه امروز فقط 60 فقره تصادف خسارتی در محورهای ارتباطی استان تهران و البرز رخ است.