اراده ای برای احیای بافتهای فرسوده وجود ندارد

عزیز اکبریان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهارداشت: دولت تصمیمات و سیاست های بسیار مناسبی برای بازسازی بافت های فرسوده داشته و اعتبارات مناسبی نیز در نظر گرفته است اما متاسفانه این اقدام مهم تاکنون عملی نشده است.

وی افزود: مشخص نبودن متولی اصلی و سرگردانی مردم توسط دو نهاد مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مردم باید بررسی بیشتر و دقیق تری در این زمینه داشته باشند، تصریح کرد: مردم باید تا زمان تعیین تکلیف این طرح و مشخص شدن متولی اصلی با تحقیق بیشتری این موضوع را پییگیری کنند تا دچار مشکلات بعدی و سوء استفاده سودجویانی که به دنبال تبلیغات هستند، نشوند.

اعتبارات احیای بافت های فرسوده در مسکن مهر سرمایه گذاری شود

نماینده مردم کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع در شرایط فعلی به کندی مواجه شده شایسته است اعتبارات بازسازی بافت های فرسوده در مسکن مهر سرمایه گذاری شود.

وی تاکید کرد: طرح مسکن مهر از جمله اقدامات موثر دولت است که با توجه به محدودیت هایی از جمله مکان یابی مناسب و جلوگیری از صرف هزینه های بیشترمی تواند در همین بافت ها هزینه شود.

اکبریان خاطر نشان کرد: با این اقدام می توان علاوه بر جلوگیری از توسعه نامتعارف شهرها نسبت به مقاوم سازی بناهای مسکونی اقدام کرد.

