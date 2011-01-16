مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش تهران دوشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا یازرلو گفت: به علت بارش برف در امروز و یخ زدگی معابر و جاده ها در صبح فردا همه مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش شهر تهران در نوبت صبح فردا تعطیل است.
وی افزود: مدارس راهنمایی، دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی فردا دایر است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: تمام مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش شهر تهران در نوبت صبح دوشنبه تعطیل است.
به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا یازرلو گفت: به علت بارش برف در امروز و یخ زدگی معابر و جاده ها در صبح فردا همه مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش شهر تهران در نوبت صبح فردا تعطیل است.
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