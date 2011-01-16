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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۵

یازرلو اعلام کرد:

مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش تهران دوشنبه تعطیل است

مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش تهران دوشنبه تعطیل است

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد: تمام مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش شهر تهران در نوبت صبح دوشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا یازرلو گفت: به علت بارش برف در امروز و یخ زدگی معابر و جاده ها در صبح فردا همه مهدهای کودک، مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی مناطق 1 تا 5 آموزش و پرورش شهر تهران در نوبت صبح فردا تعطیل است.

وی افزود: ‌مدارس راهنمایی، دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی فردا دایر است.
 

کد مطلب 1233694

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