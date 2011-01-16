ازبکستان و قطر صعود کردند/ چین و کویت حذف شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز دهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 امروز یکشنبه با برگزاری دو بازی همزمان از گروه A رقابت‌ها آغاز شد.

براین اساس در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه تیم ملی فوتبال قطر به مصاف تیم کویت رفت و درحالیکه برای صعود نیم نگاهی به دیدار چین - ازبکستان داشت با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید. برای تیم قطر در این بازی محمد بلال (11)، محمد السعید (16) و فابیو سزار (86) گلزنی کردند و سه امتیازی شیرین به تیم‌شان هدیه کردند.

امشب همچنین دو تیم چین و ازبکستان در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید. برای تیم چین در این بازی یون وانگ (7) و هائو جونمن (56) گل زدند و گل‌های تیم ازبکستان نیز توسط اودیل احمدوف (30) و الکساندر گینریخ (46) به ثمر رسید.

با نتایجی که در دیدارهای امشب مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا رقم خورد جدول رده بندی گروه A این رقابت‌ها به شکل زیر درآمد:

1- ازبکستان 7 امتیاز، 2- قطر 6 امتیاز، 3- چین 4 امتیاز، 4- کویت بدون امتیاز

مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا فردا دوشنبه با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

دوشنبه - 27/10/89

* عربستان - ژاپن، ساعت 16:45، ورزشگاه الریان (گروه B)

* اردن - سوریه، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)