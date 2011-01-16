  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از دوحه/

ازبکستان و قطر صعود کردند/ چین و کویت حذف شدند

ازبکستان و قطر صعود کردند/ چین و کویت حذف شدند

با نتایجی که در دیدارهای امشب مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا رقم خورد ازبکستان و قطر به عنوان تیم‌های برتر گروه A جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها را بدست آوردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، روز دهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا از ساعت 19:45 امروز یکشنبه با برگزاری دو بازی همزمان از گروه A رقابت‌ها آغاز شد.

براین اساس در ورزشگاه خلیفه شهر دوحه تیم ملی فوتبال قطر به مصاف تیم کویت رفت و درحالیکه برای صعود نیم نگاهی به دیدار چین - ازبکستان داشت با نتیجه 3 بر صفر به پیروزی رسید. برای تیم قطر در این بازی محمد بلال (11)، محمد السعید (16) و فابیو سزار (86) گلزنی کردند و سه امتیازی شیرین به تیم‌شان هدیه کردند.

امشب همچنین دو تیم چین و ازبکستان در ورزشگاه الغرافه شهر دوحه به مصاف هم رفتند که جدال آنها در پایان به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید. برای تیم چین در این بازی یون وانگ (7) و هائو جونمن (56) گل زدند و گل‌های تیم ازبکستان نیز توسط اودیل احمدوف (30) و الکساندر گینریخ (46) به ثمر رسید.

با نتایجی که در دیدارهای امشب مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا رقم خورد جدول رده بندی گروه A این رقابت‌ها به شکل زیر درآمد:
1- ازبکستان 7 امتیاز، 2- قطر 6 امتیاز، 3- چین 4 امتیاز، 4- کویت بدون امتیاز

مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا فردا دوشنبه با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:
دوشنبه - 27/10/89
* عربستان - ژاپن، ساعت 16:45، ورزشگاه الریان (گروه B)
* اردن - سوریه، ساعت 16:45، ورزشگاه قطراسپورت (گروه B)

کد مطلب 1233698

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها