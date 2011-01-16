باند متکدیان حرفه ای در اهواز متلاشی شد

موسی شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: اعضای این باند 10 نفر متکدی پاکستانی بودند که از آنها مقادیر بسیاری پول نقدکشف شد و پس تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی افزود: با پیگیری و کمین در محل های تردد این افراد مشخص شد هر روز صبح این متکدیان از یک دستگاه خودروی پیکان در محل های ورودی شهر پیاده شده و در نهایت هر شب با همان خودرو جمع آوری می شود و روزهای بعد نیز این روند تکرار می شود.



این مقام مسئول در شهرداری اهواز، ادامه داد: با اطلاع اکیپ جمع آوری آسیب دیدگان اجتماعی از این موضوع طی یک عملیات شبانه در این رابطه 10 نفر متکدی دستگیر شد.



شاعری در ادامه به دستگیری 250 نفر متکدی طی 25 روز کاری از سطح کلانشهر اهواز خبر داد و گفت: کلیه این افراد برای بار اول است که دستگیر می شوند و پس از دستگیری به اردوگاه متکدیان منتقل می شوند.



وی همچنین تصریح کرد: با توجه به عزم جدی شهرداری برای جمع آوری متکدیان، لازم است سایر دستگاه های مرتبط به ویژه سازمان بهزیستی همکاری بیشتری را با شهرداری به منظور ساماندهی این افراد داشته باشند.

