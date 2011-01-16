50 هزار مربی روستا مهد بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زنگانه عصر یکشنبه در همایش حجاب و عفاف در گرگان افزود: این مربیان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی درخواهند آمد.

وی نقش مربیان را در هدایت کودکان با اهمیت دانست و گفت: بسیاری از آموزه ها در این گروه سی بصورت غیرمسقیم تاثیرگذار است.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال آموزه هی عملی در مهدها هستیم، زیرا مربیان الگوهای رفتاری و عملی کودکان در مهدهای کودک هستند.

به گفته زگانه، هر گونه تاثیر در این گروه سنی مانند نقشی است که بر لوح وجود این کودکان نقش می بندد.

معاون سازمان بهزیستی کشور بیان داشت: توجه به حجاب و عفاف در مهدهای کودک امری ضروری است و به این مقوله توجه ویژه شده است.



