خرد شدن و تفکیک اراضی در روستاهای مازندران نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه علی میانکاله در جلسه توجیهی نظام بهره برداری کشاورزی مازندران در ساری با اشاره به رابطه تنگاتنگ توسعه روستایی با توسعه بخش کشاورزی ، یکی از عوامل مهم در جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها را افزایش درآمد روستاییان،سرمایه گذاری در روستاها، ایجاد اشتغال برشمرد.

وی یکی از مشکلات بخش کشاورزی را خُرد شدن و تفکیک اراضی کشاورزی در روستاها عنوان داشت و افزود: متأسفانه سرانه زمین کشاورزی در استان هفت دهم هکتار بوده که به شدت نیز در حال کاهش است و اگر سیاستگذاری و برنامه ریزی و اطلاع رسانی درستی در این خصوص انجام ندهیم در یک دهه دیگر به کمتر از دو دهم هکتار خواهد رسید.

میانکاله، شرکت های تعاونی تولید را یکی از عوامل مهم در جلوگیری از تفکیک اراضی کشاورزی در روستاها و مدیریت و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی برشمرد و استفاده از ماشین آلات کشاورزی و انجام مکانیزاسیون کشاورزی که منجر به کاهش هزینه تولید و افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی شود در تولید بخش کشاورزی بسیار موثر دانست.

وی افزود: شرکت های تعاونی تولید نقش اساسی در توسعه بخش کشاورزی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و کشاورزان به شهرها، افزایش درآمد کشاورزان و توسعه روستایی خواهند داشت.

مسئول نظام بهره برداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: یکی از چالش های بخش کشاورزی ، خرد شدن اراضی و عدم ساماندهی زارعین بخش کشاورزی بوده است.

وی گفت: جلوگیری از خرد شدن و تثبیت کاربری اراضی زراعی، تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی تحت پوشش تعاونی ها، تنظیم نظام کشت محصولات کشاورزی ، کاهش هزینه تولید، جلوگیری از مصرف بی رویه سموم و کودهای شیمیایی، افزایش راندمان آبیاری و توسعه آبیاری تحت فشاررا از جمله اهداف و مزایای تشکیل شرکت های تعاونی تولید روستایی برشمرد.

اسدی افزود: هم اکنون 32 شرکت تعاونی تولید و دو اتحادیه شرکت تعاونی تولید روستایی در مازندران با بیش از 15هزار نفر عضو فعالیت دارند که 37 هزار هکتار در اراضی کشاورزی استان را در اختیار داشته و آن را مدیریت می کنند.

وی گفت : با تصویب ماده 133 برنامه پنجم توسعه از سوی مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت حقوقی و مالی از تعاونی های تولید، دولت موظف به حمایت های مالی از تعاونی های تولید کشاورزی شده است.

حسین رزاقی، مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی مازندران با اشاره به شرایط اقلیمی خاص مازندران اظهار داشت: مازندران پتانسیل تشکیل 500 شرکت تعاونی تولید کشاورزی را با ایجاد اشتغال پایدار برای 1500 نفر دارد.

وی افزود: اگر تعاونی های تولید روستایی در راستای اهداف و سیاست های این شرکت ها کار کنند شاهد توسعه این شرکت ها و توسعه بخش کشاورزی خواهیم بود.

