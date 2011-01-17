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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۸:۵۱

92 میلیارد ریال برای بزگترین پروژه شهری ساری هزینه شد

92 میلیارد ریال برای بزگترین پروژه شهری ساری هزینه شد

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار مرکز مازندران گفت: برای ساخت بزرگترین پروژه شهری ساری بالغ بر 92 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

سید علی حجازی در گفتگویی افزود: پروژه بزرگ پل روگذر میدان ولی عصر (عج ) با اعتبار 92  میلیارد و 500  میلیون ریال در دهه مبارک فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی افزود: جهت اجرای پروژه فوق حدود 75 میلیارد ریال اعتبار به منظور تملک اراضی و محدثات اطراف پروژه  علاوه بر اعتبار ذکر گردیده از طرف شهرداری هزینه شده است.
 
حجازی در ادامه از حضور یکی از مقامات ارشد کشوری در این مراسم خبر داد و اظهار داشت: از برنامه های مهم این افتتاحیه می توان به حضور اقشار مختلفی از شهروندان محترم اعم از دانشگاهیان، اصناف، فرهنگیان، کارگران وجهت حضور در مراسم افتتاحیه به عنوان میزبانان اصلی اشاره کرد.
 
وی با تشکر و قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان فهیم ساروی بالاخص اهالی محترم اطراف این میدان در هنگام احداث این پروژه، افزود: امیدواریم با افتتاح این پل روگذر که به منظور عبور ترافیک ترانزیت شمال کشور طراحی و احداث گردیده بخش قابل توجهی از گره ترافیکی منطقه رفع شود.
 
شهردار ساری، اتمام این پل در زمان بندی پیش بینی شده را از مهم ترین شاخصه های این پروژه دانست و گفت: ایجاد و طراحی فضای سبز، ایستگاه های تاکسی و پارک سوار در اضلاع شرقی و غربی پل و اجرای برج نوری به ارتفاع 35 متر از دیگر اقداماتی است که در کنار این پروژه پیش بینی شده و اجرایی می شود.
 
شهر ساری مرکز مازندران بالغ بر 400 هزار نفر جمعیت دارد. 
 
کد مطلب 1233707

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