بازدید سفرای خارجی از تاسیسات ایران تبعات امنیتی ندارد/ انتقاد از شورای امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلطانیه یکشنبه شب در پایان بازدید سفرای کشورهای خارجی از تاسیسات هسته ای ایران در نشستی خبری تصریح کرد: این اقدام در راستای سیاست شفاف سازی فعالیتهای هسته ای ایران بوده است.

وی افزود: ما همواره در این جهت گامهایی را برداشته ایم.

سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه گروه 77 و جنبش عدم تعهد همواره از برنامه هسته ای ایران حمایت کرده اند، گفت: این مجامع بیش از 120 کشور را شامل می شوند که در هشت سال گذشته همواره از ایران حمایت کرده اند.

سلطانیه با بیان اینکه در سال 2004 و 2007 رئیس گروه 77 تروئیکای عدم تعهد و نمایندگان اتحادیه عرب از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند، گفت: کشورهای غربی در یک حرکت رسانه ای 8 سال است که افکار عمومی را نسبت به برنامه هسته ای ایران منحرف کرده و تلاش می کنند فعالیت ما را مخفیانه و غیر صلح آمیز نشان دهند و بازدید اخیر در ادامه این حرکت شفاف سازی صورت گرفت.

وی افزود: در بازدید اخیر یکی از حساس ترین مرحله یعنی غنی سازی اورانیوم و آب سنگین در نطنز و اراک در معرض دید قرار گرفت.

سلطانیه با اشاره به اینکه آب سنگین اراک و تاسیسات نطنز در قطعنامه های شورای امنیت مطرح شده اند، خاطر نشان کرد: علت اینکه ما قطعنامه ها را اجرا نمی کنیم این است که این قطعنامه ها مبنای حقوقی ندارند مثلا در این قطعنامه ها تعلیق فعالیتهای غنی سازی خواسته شده در حالی که این اقدامات زیر نظر آژانس و بازرسان و دوربین های 24 ساعته آژانس انجام می شود و یا تعطیلی رآکتور اراک مطرح شده در حالی که این یک پروژه انسانی برای تامین رادیودارو است که زیر نظر آژانس فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: ثمره بازدیدهای اخیر از تاسیسات ایران می تواند این باشد که زمان ورود سفرا به تاسیسات اراک و نطنز اولین چیزی که آنها را تحت تاثیر قرار داد این بود که از فاصله دور راکتور اراک و تاسیسات نطنز کاملا قابل رویت بود و سفرا مطرح کردند این نشان می دهد که تبلیغات چند سال گذشته علیه ایران خلاف واقع بوده است.

سفیر ایران در آژانس ادامه داد: همچنین یکی از سفرای بازدیدکننده در پایان این بازدید گفت: آنچه که ما دیدیم باعث افتخار کشورهای در حال توسعه است و ایران ما را به این باور رسانده که کشورهای در حال توسعه می توانند به خودکفایی برسند.

خبرنگاری از سلطانیه سئوال کرد بازدیدهای اخیر مشکلات امنیتی ایجاد نمی کند که وی در پاسخ گفت: در این بازدید سفرا هیچ نوع عکس برداری نکردند وبازدید با هدایت مسئولان این تاسیسات بوده و آنچه در این بازدید صورت گرفت کاری است که بازرسان انجام می دهند و من این موضوع را رد می کنم و بازدید اخیر هیچ تبعات امنیتی برای ایران نداشته با توجه به اینکه پیام این بازدید گزارش کتبی است که این سفرا به 120 کشوری که به نمایندگی از آنها عازم تهران شده بودند منعکس می کنند و این سندی است برای تضمین امنیت این تاسیسات چرا که رژیم صهیونیستی هر از گاهی بحث تهدید را مطرح می کند اما وقتی 120 کشور به صراحت بخواهند فعالیتهای ایران صلح آمیز است خود به خود از این تاسیسات صیانت و حراست می شود.

خبرنگاری در رابطه با شرکت نکردن چین و روسیه در این بازدیدها سئوال کرد که سلطانیه در این باره گفت: این بازدید در ادامه بازدید جنبش عدم تعهد ، گروه 77 و اتحادیه عرب در سالهای 2004 و 2007 بود اما این بار پیشنهاد شد که مناسب است کشورهای دیگری نیز به این جمع بپیوندند و بر این اساس از نماینده مجارستان در آژانس به عنوان رئیس اتحادیه اروپا، نماینده خانم اشتون، چین، روسیه، ترکیه و برزیل دعوت کردیم تا در بازدید حضور داشته باشند هر کدام به دلایلی عذرخواهی کردند اما در پاسخ به دعوت همه آنها تشکر کردند.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا مطرح کرده بود که این بازدیدها از طریق آژانس باشد، اظهار داشت: ما اعلام کردیم که این بازدیدها ربطی به آژانس ندارد البته برخی دیگر نیز تاریخ های دیگری پیشنهاد کردند اما تاریخ تنظیم شده بر اساس مشغله سفرا در وین تعیین شده بود.

سلطانیه در پاسخ به سوال دیگری، تبادل سوخت با مذاکرات استانبول را بی ارتباط دانست و گفت: برخی رسانه ها اظهارات من درباره مذاکرات وین را به اشتباه در خصوص مذاکرات استانبول مطرح کردند.