به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی در این دیدار که در محل شورای عالی امنیت ملی کشورمان برگزار شد با بیان اینکه امروز آژانس بین المللی انرژی اتمی و معاهده ان پی تی، سه رسالت بزرگ بر عهده همه ما گذاشته است گفت: تلاش جمعی برای تحقق خلع سلاح به طوری که هیچ قدرت و کشوری سلاح هسته ای نداشته باشد نخستین رسالت بزرگ ماست.

وی افزود: تلاش جمعی برای جلوگیری از اشاعه سلاح هسته ای و فراهم کردن زمینه برای همکاری میان کشورها در جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای دومین و سومین رسالت بزرگ بر دوش ماست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این سه وظیفه بزرگی است که امروز باید به عنوان وظیفه مشترک آن را دنبال کنیم.

وی افزود: در راه ادای وظیفه برای تحقق این سه هدف، موانعی بر سر راه ماست که سبب می شود این وظایف مهم به سادگی انجام نشود.

جلیلی موانع سر راه این اهداف را موانعی پیچیده ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین موانع این است که امروز کسانی که در بحث سلاح هسته ای متهم اصلی هستند در وضع مدعی قرار دارند و این بحثی بسیار جدی است.

وی خطاب به نمایندگان 120 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی حاضر در جلسه اظهار داشت: به خوبی شاهدید کسانی که امروز خودشان نوک پیکان خلع سلاح قرار دارند مدعی شده اند.

جلیلی افزود: مانع دوم که بسیار اهمیت دارد و باید تلاش جمعی برای برداشتن آن انجام داد این است که امروز کسانی که رفتار و سیاستشان در سالهای گذشته موجب نگرانی جدی برای جامعه جهانی است با ساخت مسائل فرعی و دروغین، مسائل اصلی را پنهان می کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: این بحثی بسیار مهم است که امروز در فضای جامعه جهانی وظیفه ماست و باید تبیین کنیم چه تهدیدهایی وجود دارد.

جلیلی افزود: نباید اجازه داد با ساخت مسائل فرعی و دروغین، جامعه جهانی از مسائل اصلی منحرف شود.

وی اضافه کرد: مانع دیگر این است که برخی از این قدرتها که مسائل فرعی را مسائل اصلی وانمود می کنند، امروز خودشان را به عنوان جامعه جهانی معرفی می کنند.

جلیلی گفت: یعنی اگر امروز جنبش عدم تعهد نمایندگی 120 کشور را بر عهده دارد به عنوان جامعه جهانی معرفی نمی شود اما چند قدرت معدود که تعدادشان از انگشتان دست کمتر است می شوند جامعه جهانی.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: مانع دیگر این است که امروز اراده ای برای انحصاری کردن دانش هسته ای وجود دارد.

جلیلی خطاب به نمایندگان 120 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود: امروز شاهدید که تلاش هایی صورت می گیرد تا دانش صلح آمیز هسته ای در اختیار معدودی از کشورها باشد.



دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع نمایندگان 120 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی هسته ای گفت: اقدام قدرتهای انحصارگر در ترور دانشمندان هسته ای یادآور دوران قرون وسطی است.

سعید جلیلی در ادامه سخنان خود در محل شورای عالی امنیت ملی افزود: در کنار همه تهدیدها و انحصار دانش صلح آمیز هسته ای، برخی از قدرتها دست به اقدامی زده اند که بسیار شرم آور است.

وی گفت: آن اقدام هدف قرار دادن دانشمندانی است که در عرصه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای کار می کنند.

جلیلی افزود: امروز تروریست هسته ای مفهومی است که باید در این قالب برای جهان تعریف شود یعنی استفاده از ترور برای محروم کردن کشورها از انرژی صلح آمیز هسته ای.

وی خطاب به نمایندگان 120 کشور عضو آژانس بین المللی انرژی هسته ای به اهمیت کار و مسئولیت بزرگ آنها اشاره کرد و گفت: آنچه امروز جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق هسته ای خود انجام می دهد در حقیقت دفاع از حقوق همه اعضای ان پی تی است.

جلیلی افزود: آنچه امروز شما در دفاع و حمایت از حقوق هسته ای جمهوری اسلامی ایران انجام می دهید در حقیقت دفاع از حقوق همه اعضای ان پی تی است.

وی گفت: امروز یکی از فرصتهای بسیار خوب به وجود آمده انسجام کشورهای مستقل در قالب گروههایی است که می خواهند از حقوق مشروع خود دفاع کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: امروز تلاش خوبی در حال شکل گیری برای تحقق خلع سلاح هسته ای، مبارزه با اشاعه سلاح هسته ای و از همه مهمتر همکاری برای فعالیتهای صلح آمیز هسته ای است.

جلیلی خطاب به میهمان خود افزود: شما امروز در بازدید از تأسیسات هسته ای ایران دیدید که کشورهای مستقل به خوبی می توانند در قالب ظرفیتهای ملی خود همکاریهای صلح آمیز هسته ای را دنبال کنند.

وی گفت: بازدید شما نشان داد که کشورها می توانند روز به روز آژانس بین المللی انرژی هسته ای و ان پی تی را تقویت و از حقوق مشروع خود نیز دفاع کنند.

جلیلی افزود: امیدوارم این حرکت بسیار خوب شما شروع بسیار خوب برای همکاری های بیشتر در سه محور یاد شده باشد.

وی اظهارداشت: صمیمانه از همه شما که دعوت ما را پذیرفتید و از نزدیک حقانیت جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کردید تشکر می کنم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: به خوبی مشاهده کردید که جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی برای فعالیت های هسته ای خود ندارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بزرگترین تلاش برای تقویت معاهده ان پی تی ایجاد توازن بین حقوق و تکالیف ملتهاست.

جلیلی افزود: محروم کردن اعضا از حقوق مصرح در ان پی تی بزرگترین ضربه به ان پی تی و بحث خلع سلاح هسته ای است.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان با تلاش دسته جمعی اعضای آژانس بین المللی انرژی هسته ای و مجامع بین المللی این اهداف بلند را محقق کرد.