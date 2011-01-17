فرسایش آبکندی اراضی کشاورزی را نابود می کند

کیوان اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرسایش آبکندی از فرآیند های مهم تخریب خاک است که در اقلیمهای مختلف سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود.

وی اظهارداشت: براساس عوامل موثر ویژگیهای اکوسیستمی و دیگر عوامل مختلف تاثیرگذار، نسبت فرسایش آبکندی به کل فرسایش از10 تا 94 درصد تغییرمی کند و یکی از عوامل خسارات زا به منابع طبیعی، توریستی، صنعتی و سایرموارد است.

کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: فرسایش خاک و تخریب آبخیزها یکی از معضلات مهم اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه است و این پدیده ناشی از تعارض فعالیتهای عمرانی و تولیدی با حفظ محیط زیست است.

وی خاطر نشان کرد: فرسایش خاک پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نامطلوبی در بهره وری، توزیع در آمد و محیط زیست دارد که ممکن است در اقتصاد ملی، فرا ملی و توسعه پایدار و متوازن بخش کشاورزی نقش منفی برجسته ای داشته باشد.

اسدی ادامه داد: فرسایش آبکندی شکلی از فرسایش خاک است که سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید رسوب می شود.