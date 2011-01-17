12 درصد برق شبکه های توزیع گیلان به هدر می رود

جمشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نرخ انرژی برق پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بسیار ساده و شفاف سازی شده و مشترکان می توانند از طریق اعمال روشهای مدیریت مصرف، به کاهش مصرف انرژی برق و کاهش هزینه های برق مصرفی به اقتصاد خانواده خود کمک کنند.

مدیرعامل توزیع برق گیلان گفت: تا شش دهک اول برای مشترکان خانگی استان گیلان حداکثر چهار هزار و 100 تومان درماه و بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به هزینه برق اضافه می شود.

وی در ادامه با اعلام اینکه بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در 10 روز نخست مشترکان گیلانی بیش از 10 هزار مگاوات ساعت در مصرف انرژی برق صرفه جویی کردند، یادآورشد: در قبض های جدید صادره عنوان یارانه پرداختی لحاظ نمی شود.

طالبی در ادامه از بهینه سازی شبکه ها برق با هدف اتلاف انرژی در سطح استان خبرداد.