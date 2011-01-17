60 درصد از موقوفات مربوط به ائمه اطهار (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت‌الاسلام محمد قدوسی‌پور شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران حسینی در مسجد سید اصفهان افزود: خودخواهی و طمع‌ورزی همواره آرامش روحی را از آدمی می‌گیرد و امروزه با وجود تمامی پیشرفتها اما انسانها احساس غربت می‌کنند و آمار و ارقام و گزارش پژوهشگران یک از یک نا آرامی روحی در میان مردم سخن می‌گویند چنانچه روز به روز استفاده از داروهای آرامبخش زیاد شده است.

وی با اشاره به اینکه در آموزه‌های دینی و آیات قرآن عناصر و مولفه‌هایی به عنوان عوامل پریشانی مطرح شده، گفت: مهمترین عامل در آرامش انسان که در روایات دینی و قرآن به صراحت به آن اشاره شده گفتن ذکر الهی است.

مسئول رسیدگی به شکایات اداره کل اوقاف استان اصفهان ادامه داد: گفتن ذکر خداوند روشنی دل و نزدیکی انسان به خدا را به همراه دارد ولی این مهم در زندگی امروز تا حدودی فراموش شده است.