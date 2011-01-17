جزئیات طرح صدور کارت سوخت خانواده/ عرضه کوپنی گاز مایع منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به چهار سال از آغاز اجرای نظام سهمیه بندی و عرضه بنزین با کارت هوشمند سوخت، دولت برنامه ریزیهایی را برای مدیریت هوشمند توزیع وعرضه کارتی تمامی فرآورده های نفتی و CNG آغاز کرده است.

پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم عرضه کارتی گازوئیل و گاز مایع (ال.پی.جی) در بخش حمل و نقل کلید خورده بود که اجرای این طرحها منجر به کاهش قابل توجه مصرف این دو فرآورده نفتی در سطح کشور شد.

با ورود به سی امین روز از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصمیمات جدیدی برای عرضه تمامی فرآورده های نفتی در بخشهای حمل و نقل، خانگی و تجاری با کارت هوشمند سوخت در سطح دولت گرفته شده است.

بر این اساس یکی از برنامه های اولویت دار دولت نصب و راه اندازی سامانه هوشمند در تمامی جایگاههای CNG و سپس با دو منظوره کردن کاربری کارتهای هوشمند فعلی سوخت به کارت هوشمند "انرژی" امکان دریافت همزمان بنزین، CNG، گاز مایع (ال.پی.جی) و سایر فرآورده های نفتی برای خودروها فراهم می شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی هم اخیرا با اشاره به آغاز نصب و راه اندازی سامانه هوشمند در تمامی جایگاههای CNG از فروردین ماه سال آینده، اعلام کرده است: با بهره برداری از این طرح مدیریت عرضه هوشمند، امکان راه اندازی کیف الکترونیکی هم در جایگاههای گاز فراهم خواهد شد.

در حال حاضر بیش از یکهزار و 550 جایگاه CNG در سراسر کشور فعال است که پیش بینی می شود تعداد این جایگاهها تا اسفند ماه امسال به بیش از یکهزار و 700 جایگاه افزایش یابد.

عرضه کوپنی گازمایع منتفی شد

رئیس جمهور در دستور اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از توزیع کالابرگ نفت سفید و گاز مایع در مناطق فاقد گاز شهری و روستایی سخن گفت و به وزارتخانه های نفت و کشور برای اجرای این طرح ضربتی ماموریتهای جدیدی واگذار کرد.

از این رو برنامه ریزی برای توزیع بیش از 6 میلیون قطعه کالابرگ نفت سفید و گاز مایع در 37 منطقه پخش فرآورده های نفتی در 32 استان کشور در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی قرار گرفت.

اما اخیر با تصمیم جدید دولت، کالابرگهای توزیع شده فقط برای دریافت نفت سفید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و عرضه کوپنی گاز مایع (ال.پی.جی) تا اطلاع ثانوی منتفی اعلام شده است.

در همین حال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با این تصمیم دولت باید یک سیلندر 11 کیلوگرمی گاز مایع را در جایگاهها و مراکز فروشندگی سوخت مایع بدون دریافت کوپن و با قیمت 34 هزار ریال به مردم عرضه کند.

جزئیات طرح صدور کارت سوخت خانواده

به گزارش مهر، هم اکنون ثبت نام الکترونیکی اطلاعات خانوارهای ساکن مناطق فاقد گاز شهری و روستایی برای دریافت کالابرگ نفت سفید در حال انجام است و خانوارهای واجد شرایط تا چهار روز آینده برای ثبت نام فرصت دارند.

پیش بینی می شود با جمع آوری اطلاعات خانوارهای واجد شرایط از سال آینده به جای توزیع کوپن برای این دسته از مصرف کنندگان "کارت ویژه سوخت خانوار" صادر خواهد شد ضمن آنکه سوخت مایع مورد نیاز بخشهای کشاورزی، شیلات و برخی از کارخانجات کوچک هم با کارت هوشمند عرضه خواهد شد.

در حال حاضر مطالعات برای عرضه کارتی نفت سفید و گاز مایع در بخش غیر حمل و نقل در سطح شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی آغاز شده است و بر اساس برنامه زمان بندی با انتخاب پیمانکار پیش بینی می شود تا زمستان سال آینده این طرح جدید در سطح کشور قابلیت اجرایی پیدا کند.

همزمان با جمع آوری اطلاعات خانوارها برای صدور کارت ویژه سوخت خانواده، برنامه ریزی برای نصب و راه اندازی سامانه هوشمند در بیش از 17 هزار فروشندگی روستایی و شهری و خودروهای سیار توزیع فرآورده های نفتی و گاز مایع آغاز شده است.

براساس با برآوردهای انجام شده در سطح وزارت نفت در فاز اول اجرای این طرح حدود پنج میلیون قطعه کارت هوشمند سوخت ویژه خانوارها و برخی از مصرف کنندگان غیر حمل و نقلی صادر خواهد شد که از این تعداد فقط برای عرضه کارتی نفت سفید سه تا 3.5 میلیون قطعه کارت هوشمند در نظر گرفته شده است.

برآوردها نشان می دهد که با اجرای این طرح جدید علاوه بر امکان مدیریت بیشتر در توزیع، عرضه و مصرف فرآورده های مختلف نفتی از انحراف سوخت مایع و قاچاق آن به برخی از کشورهای همسایه جلوگری خواهد شد.