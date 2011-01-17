6 فیلم کوتاه از لاهیجان به جشنواره فیلم 100 ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فیلمهای کوتاه ارسالی این دفتر شامل مدرسه ایران، حسرت، وارثان ثروت، پناه (چهارفیلم کوتاه از کوروش شاملو)، چند استکان چای تلخ پس از مرگم ساخته جواد میرزایی و فیلم کوتاه سرمشق ساخته نواب محمودی است.

هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 به همت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران و با همکاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجتماعی وزارت کشور، شهرداری تهران، سازمان ملی جوانان و شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با شعار " سینمای اخلاق " در سه بخش داستانی، مستند و انیمیشن برگزار می شود.

این جشنواره با موضوعات محوری آموزههای اخلاقی، صلح و نوع دوستی، عفاف و حجاب، کرامتهای انسانی، ارزشهای دفاع مقدس، توصیه های اجتماعی برای مردم امروز و موضوع آزاد در تایم فیلمهای کوتاه 100 ثانیه ای به مدت دو روز در روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفند ماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.