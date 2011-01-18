مسعود رهنما ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: رقابتهای پاریس از سطح کمی وکیفی خوبی برخوردار بود. وقتی چند دارنده مدال جهانی روی تاتامی پاریس بازنده میدان را ترک می کنند و از رسیدن به مدال محروم می شوند نشان دهند سطح فنی بالای مسابقات است.

وی افزود: سه عضو تیم ملی کاراته در این مسابقات در دو وزن شرکت کرده و موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شدند. این یعنی یک نتیجه رضایت بخش. ولی من به عنوان سرمربی تیم ملی به دنبال عملکرد این نفرات نبودم، من می خواستم قوانین جدید را در یک میدان بزرگ ارزیابی کنم.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: کمیته داوران فدراسیون جهانی یکی از قدرتمند ترین کمیته های داوران در بین تمامی فدراسیون ورزشی است و این موضوع در حال ضربه زدن به کاراته دنیاست. شاید یکی از دلایل نرفتن این رشته به المپیک نیز همین موضوع باشد.

رهنما ادامه داد: با قوانین جدید اختیارات داور وسط کاهش پیدا کرده ، دیگر داور وسط نمی تواند اعمال نفوذ کند و یا اینکه تنها امتیازی قبول می شود که حتما دو داور از چهار داور کنار آن را تائید کرده باشند و این خود یعنی یک حرکت مثبت و روبه جلو برای کاراته جهان.

سرمربی تیم ملی کاراته در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بررسی شرایط روز کاراته دنیا به خصوص با اجرایی شدن قوانین جدید برای من خیلی اهمیت داشت. حالا می توانیم با شناختی بهتر از رقبای خود برای آینده برنامه ریزی کنیم.

وی در پایان گفت: معتقدم یک نفر نمی تواند این کاراته را به هدف خود برساند. اگر می خواهیم جهانی شویم و در مسابقات جهانی عملکرد موفقی داشته باشیم باید همه با هم دست به دست هم داده و اتحاد و همدلی به سوی موفقیت گام برداریم.