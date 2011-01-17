عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نخست وزیر تونس اعلام کرد که دولت جدید این کشور امروز دوشنبه تشکیل می شود.

- ترکیه، قطر و سوریه نشست سه جانبه ای را درباره بحران سیاسی در لبنان برگزار می کنند.

- واشنگتن پست در گزارشی اعلام کرد که دولت افغانستان مالیات هایی را بر پیمانکاران آمریکایی در این کشور بسته است که این موضوع باعث ایجاد تنش جدید در روابط واشنگتن-کابل می شود.

- تحلیلگران پیش بینی کردند که سیل در استرالیا باعث افزایش قیمت زغال سنگ می شود.

- در نتیجه درگیری در تونس دو نفر کشته شدند.

- اردنی ها خواستار ایجاد اصلاحات سیاسی در کشورشان شدند.

- حزب طرفدار "الحسن واتارا" رئیس جمهوری منتخب ساحل عاج خواستار اعتصاب عمومی در این کشور شد.

- سالانه در هلند 200 هزار نفر قربانی خشونت های خانوادگی می شوند.

- آمار تلفات در نتیجه سیل در فیلیپین به 51 نفر افزایش یافت.

- صبح امروز دوشنبه در نتیجه انفجار در یک اتوبوس مسافربری در شمال غرب پاکستان دستکم 10 نفر کشته و9 فرد دیگر مجروح شدند.

- اتحادیه اروپا درباره نتایج همه پرسی موفق سودان ابراز خرسندی کرد.

- مردم آتن در اعتراض به اقدامات دولت یونان در ترویج بیگانه هراسی دست به تظاهرات زده و با نیروهای پلیس درگیر شدند.

- دولت آلمان دستور دستگیری یکی از مظنونان اسرائیلی که در ترور "محمود المبحوح" یکی از مقامات ارشد حماس نقش داشت، صادر کرد.