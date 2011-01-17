مهمترین عناوین روزنامه های صبح دوشنبه کشور

ایران :

وزیر نفت با تاکید بر انجام عملیات اکتشاف در سراسر کشور اعلام کرد؛ کشف میدان گازی 50 میلیارد دلاری در سواحل جنوبی

در دیدار رئیس هیئت منصفه با آیت الله آملی لاریجانی مطرح شد؛ گلایه اعضای هیئت منصفه مطبوعات به رئیس قوه قضائیه

مجلس به رغم مخالفت دولت تصویب کرد؛ اجباری شدن ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو

تفاهم:

اتمام اعتبار کارت ملی تا پایان سال؛ کارت هوشمند جایگزین می شود

صنعت سیمان ایران 77 ساله شد

ایران یکی از 10 تولید کننده بزرگ سیمان جهان

ثبت اسناد انتقال خودرو اجباری شد

جام جم :

برف، مسافران هوایی را زمینگیر کرد

نسخه مرگ برای 14 شیر باغ وحش ارم

آغاز نبردی تازه علیه کپی غیر مجاز فیلم ها

جوان:

با تشریح وضعیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها؛ بانک جهانی: فقر در ایران به شدت کاهش می یابد

جامعه مدرسین و جامعه روحانیت منتشر کردند؛ منشور اصولگرایی با 4 اصل و 12 شاخص

سفیر ژاپن در گفتگوی اختصاصی با جوان: ایران مقابل تحریم ها سربلند بوده است

حمایت:

در جلسه مسئولان عالی قضایی عنوان شد؛ تقدیر از اقتدار دستگاه اطلاعاتی

لاریجانی: سئوال و استیضاح حق نمایندگان است

آیت الله لاریجانی: غربی ها از زیاده خواهی اجتناب کنند

خراسان:

گزارش ها از تصمیم مجمع تشخیص درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی

مجلس ثبت نقل و انتقال خودرو را در دفترخانه ها اجباری کرد

شهید نواب صفوی فریادگر کرامت انسانی و استبداد ستیزی

رحیمی: آنهایی که از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ضربه خورده اند ما را متهم می کنند

دنیای اقتصاد:

در گزارش "بانک جهانی" منعکس شد؛ روایت خارجی از اقتصاد ایران

بازتاب تور هسته ای ایران

در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد؛ نظر سوم برای بانک مرکزی

تصمیم جدید دولت برای بهمن اعلام شد؛ گازوئیل صنعت با 150 تومان

شرق:

واکنش معاون اول رئیس جمهور به اتهام ها: متخلفان اقتصادی به من تهمت می زنند

ادامه طمع به جزایر ایرانی؛ ادعای واهی امارات به اجلاس بین المجالس اسلامی می رود

دیدار چهره جنجالی دولت با رئیس مجمع تشخیص مصلحت؟

محمد هاشمی: بررسی می کنم اطلاع می دهم

فرهیختگان:

وزیر نفت خبر داد؛ کشف میدان گازی 260 میلیارد متر مکعبی در عسلویه

ولایتی: صهیونیسم و آمریکا معرکه گردان دادگاه ترور رفیق حریری هستند

رئیس قوه قضائیه: توانایی سربازان گمنام امام زمان (عج) قابل تقدیر است

قدس:

قدس گزارش می دهد؛ چرخش قطب نمای تجارت کشور به سمت ترکیه و قطر

سفیران شرکت کننده در تور هسته ای؛ تاسیسات اتمی ایران زیر زمینی و مخفی نیست

وزیر نفت خبر داد؛ کشف میدان جدید گازی با ذخیره 50 میلیارد دلاری

کیهان:

80 درصد مردم خاورمیانه: حکومت های عربی منتظر تکرار حادثه تونس باشند

گازوئیل صنایع با قیمت 150 تومان عرضه می شود

افشای ارتباط سعد حریری با شاهدان دروغین در آستانه صدور رای دادگاه بین المللی

همشهری:

روز گذشته در مجلس صورت گرفت؛ تصویب شرایط جدید نقل و انتقال خودرو

ولایتی: آمریکا و صهیونیست ها صحنه گردان دادگاه حریری هستند

انتقاد نمایندگان از آمار غیر مستند در حوزه اشتغال