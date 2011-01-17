سهم خراسان شمالی در بخش کشاورزی 310 میلیارد ریال است

سید هادی سید در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: با توجه به پیش بینی های صورت گرفته دولت در بحث هدفمند سازی یارانه ها در بخش کشاورزی، استان با مشکل جدی روبه رو نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در بسته های حمایتی پروژه های متنوعی دیده شده است و کشاورزان استان باید با مدیریت درست وخلاقانه خود، استفاده بهینه از منابع را در دستور کار خود قرار دهند.



وی افزود: از جمله پروژه های این بسته حمایتی استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می باشد که هدر رفت آب را نسبت به آبیاریهای سطحی تا تا سه برابر کاهش می دهد.



وی ادامه داد: امسال دو هزار و500 هکتار زمین زارعی استان با این سیستم آبیاری می شوند که در این پروژه 50 درصد از اعتبارات را دولت به صورت بلا عوض در اختیار کشاورزان قرار می دهد واعتباری معادل 50 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شده است.

250 کیلو متر از زمینهای کشاورزی خراسان شمالی لوله کشی می شود

این مسئول در خصوص انتقال آب کشاورزی به صورت لوله کشی نیز گفت: در این پروژه 250 کیلومتر از زمینهای کشاورزی لوله کشی می شوند و اعتباری معادل 60 میلیارد ریال به این پروژه اختصاص داده شده است که 70 درصد از اعتبار را دولت به صورت بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار می دهد.



رئیس کمیته کشاورزی ستاد هدفمند کردن یارانه های خراسان شمالی از دیگر پروژه های این بسته حمایتی را جایگزینی تراکتورهای عمر بالای 13 سال ذکر کرد و اظهار داشت: بیش از 50 درصد از تراکتورهای این استان عمر بالای 13 دارند که تا پایان سال جاری 279 تراکتور جایگزین می شوند واعتباری معادل 100 میلیارد ریال برای انجام این پروژه اختصاص یافته است.



سید سهم مشارکت دولت در اجرای این طرح را مشارکت 20 درصدی دولت عنوان کرد و افزود: 16 درصد از اعتبارات خرید را کشاورزان باید بپردازند و 64 درصد باقیمانده را می توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.



وی از دیگر بسته های حمایتی دولت، بهینه سازی سوخت واحدهای مرغداری استان ذکر کرد و اظهار داشت: 24 واحد از مرغداری های استان می توانند از این بسته حمایتی که به صورت 20 درصد مشارکت دولت و80 درصد استفاده از تسهیلات بانکی می باشد، استفاده نمایند.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی میزان اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را 1.3 میلیارد تومان اعلام کرد.



وی همچنین اعتبار طرح بهینه سازی گاوداریهای صنعتی استان را یک میلیارد و 800 میلیون تومان اعلام وخاطر نشان کرد: در این بسته حمایتی نیز 20 درصد از کمکها شامل کمکهای دولتی است و 80 درصد باقیمانده توسط تسهیلات بانکی به دامداران استان اختصاص می یابد.



این مقام مسئول از جایگزینی گاو با بازده شیر بیشتر نیز خبر داد و افزود: ازجمله حمایتهای این بسته جایگزینی گاوهای بومی با گاوهای وارداتی یا داخلی است که تا پایان سال جاری 900 راس گاو با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 600 میلیون تومان با مشارکت 20 درصدی دولت و تسهیلات 80 درصدی بانک، جایگزین گاوهای بومی استان می شود.



1400 راس دام سبک تا پایان امسال وارد می شود



وی همچنین گفت: هزار و 400 راس دام سبک نیز تا پایان سال 89 به استان وارد می شود.



سید در خصوص طرح حفاظتی زمینهای کشاورزی نیز گفت: این طرح دو سال زراعی است که در استان اجرایی می شود و برای این پروژه 9 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.



وی در خصوص عملکرد جهاد کشاورزی استان درتوزیع و خرید گندم های دامی برای واحدهای مرغداری و دامداری نیز گفت: در سال جاری 36 هزار تن جو با همکاری اتحادیه تعاونی های روستایی استان با قیمت تمام شده دو هزار و 900 ریال بین کشاورزان و دامداران استان توزیع شد.



سید هادی سید ادامه داد: به دلیل نداشتن تولیدات داخلی استان در بحث گندم دامی در سال جاری 16 هزار و 600 تن گندم دامی در سطح استان توزیع شد.



رئیس جهاد کشاورزی استان همچنین از راه اندازی دو سردخانه سه هزار تنی و هفت هزار تنی تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: با راه اندازی این دو سردخانه تعداد سردخانه های استان به چهار واحد افزایش می یابد.