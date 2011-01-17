وحشت قذافی از سقوط بن علی؛ ویکی لیکس تونسی ها را فریب داد

به گزارش خبرگزاری مهر، اگرچه "محمد بوعزیزی" جوان تونسی با اقدام به خودسوزی، قیام مردم تونس را کلید زد، گزارشهایی درباره نقش ویکی لیکس در این قیام منتشر می شود و در این بین آنتی وار در گزارشی به دیدگاه آمریکایی ها و رهبر لیبی در این خصوص می پردازد.

آنتی وار در مقدمه این گزارش نوشت: اگرچه کاملا آشکار به نظر می رسد که قیام مردم تونس اساسا به دلیل دیکتاتوری رو به گسترش "زین العابدین بن علی " رئیس جمهور مخلوع این کشور و اوضاع معیشتی مردم است، این موضوع که اسناد منتشر شده سایت ویکی لیکس درباره رژیم بن علی به این قیام دامن زد، نکته بسیار بحث برانگیزی است.

به نوشته آنتی وار، سوال واقعی این است که آیا اسناد ویکی لیکس جرقه قیام مردم تونس را زد یا نه. در این میان مقامات آمریکایی این دیدگاه را که مردم تونس پیش از افشاگری ویکی لیکس درباره اقدامات رژیم بن علی مطلع بودند، رد می کنند.

این پایگاه اینترنتی در ادامه می نویسد: این نگرش در لیبی کاملا به گونه ای دیگر است، چنانچه "معمر قذافی" رهبر این کشور با انتقاد از قیام مردم تونس ویکی لیکس را عامل این قیام می داند و این پایگاه اینترنتی را به دلیل نقش داشتن در سقوط رژیم بن علی محکوم می کند.

قذافی بر این موضوع پافشاری می کند که ویکی لیکس در افشاگری خود تلگرام هایی را از "سفرای دروغین" نقل کرده است و این افراد با حقه زدن به تونسی ها باعث سقوط دولت شدند.

وی افزود: با انتشار شمار زیادی از اسناد محرمانه توسط ویکی لیکس این سوال مطرح می شود که چه رژیمی در آینده سرنگون خواهد شد.

اظهارات مقامات آمریکایی درباره نقش ویکی لیکس در قیام مردم تونس پس از آن مطرح شد که این پایگاه اینترنتی در اسناد خود فاش کرد: با وجود آنکه دیپلماتهای آمریکایی در مکاتبات خود از فاسد خاندان زین العابدن بن علی خبر می دادند اما واشنگتن به دلیل آنکه رئیس جمهور سابق تونس در امر مبارزه با تروریسم با ایالات متحده همکاری می کرد توجه چندانی به فساد موجود در حکومت این کشور نداشت.

در اسناد مربوط به تونس که در این کشور به "تونی لیکس" معروف شدند یکی از دیپلماتهای آمریکایی در تلگرافی می نویسد : فساد در تونس بدتر از قبل شده، خانواده بن علی بر تمام امور اقتصادی تونس احاطه دارند و داد و ستد هر نوع کالایی در اختیار این خانواده است.