6 تقاطع غیر هم سطح به صورت همزمان در کمربندی کرمان احداث می شود

سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: هم اکنون شاهد بروز ترافیک سنگین در کمربندی کرمان بخصوص در تقاطعها و نقاط حادثه خیز این محور هستیم.

وی افزود: برای رفع این مشکل با تصویب شورای شهر کرمان بزودی کار ساخت شش پل به صورت همزمان در این کمربندی آغاز خواهد شد.

شهردار کرمان اضافه کرد: ساخت این سازه ها حداکثر دو سال طول خواهد کشید.

این مسئول ادامه داد: با مذاکراتی که با استانداری کرمان صورت گرفته است 40 درصد از هزینه این پروژه ها توسط استانداری و 60 درصد نیز توسط شهرداری تامین می شود.

وی گفت: تقاطع غیر هم سطح باقدرت، جاده جوپار، میدان ابوذر، چهار راه بازرگانی، کوثر و کوهپایه بزودی شروع به ساخت می شود و پروژه ساخت پل چهار راه احمدی نیز در حال ساخت است.

شهردار کرمان ادامه داد: برای حل مشکل ترافیک کرمان نیاز به ساخت 25 پل در کرمان احساس می شود.

