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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

سالانه 66 هزار دستگاه تلویزیون LED و LCD در قشم تولید می شود

سالانه 66 هزار دستگاه تلویزیون LED و LCD در قشم تولید می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مونتاژ لوازم خانگى جهانبین در قشم گفت: سالانه 66 هزار دستگاه تلویزیون LED و LCD در منطقه آزاد قشم تولید مى شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، محمد جبارزاده شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مساحت شرکت مونتاژ لوازم خانگى جهانبین 10 هزار متر مربع است و داراى دو سوله 120 و 160 متر مربعى در شهرک طولا در قشم واقع شده است، این شرکت داراى دو خط تولید تلویزیونهاى رنگى تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک است.

وى ادامه داد: به زودى خط تولید لباسشویى نیز در این شرکت راه اندازى خواهد شد.

جبارزاده افزود: میزان سرمایه گذارى در این شرکت تاکنون حدود دو میلیارد تومان بوده است و میزان تولید سالانه این شرکت 66 هزار دستگاه تلویزیون 22 تا 55 اینچ مارک بلر است.

وى تصریح کرد: تعداد افرادى که در این شرکت مشغول فعالیت هستند 29 نفر به صورت مستقیم و 85 نفر به صورت غیر مستقیم است.

جبارزاده گفت: همزمان با دهه فجر سال جارى شرکت جهانبین در شهرک صنعتى قشم افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 1233758

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