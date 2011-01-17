علی سلاجقه در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت طرحهای اطفاء حریق کشور گفت: طرح تامین و تجهیز یگان حفاظت کشور و ناوگان اطفاء حریق کشور برای مقابله با آتش سوزیهای احتمالی در جنگلها طرح هایی هستند که به دولت پیشنهاد داده شده است.

وی افزود: آخرین نشست مربوط به این طرح با حضور سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان منابع طبیعی و دستگاه های استانی و نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد و احتمال می رود که در هفته آینده طرح ها تصویب شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اجرای این 2 طرح نیاز به 600 میلیارد تومان بودجه در یک فاز 10 ساله دارد که در صورت تصویب، یگان اطفاء حریق جنگل ها سامان می یابد.

سلاجقه در خصوص تامین ماشین آلات این طرحها عنوان کرد: برای تامین هواپیما اطفاء حریق از ظرفیتهای موجود کشور استفاده و ماشین آلات مخصوص هم در قراردادهای بین المللی با سایر کشورها تامین می شود.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه شرکت ایران خودرو برای تامین بخشی از ماشین آلات اعلام آمادگی کرده است، گفت: این شرکت برای ساخت ماشین آلات اطفاء حریق اعلام آمادگی کرده است که در این صورت نیازی به تامین این ماشین آلات از خارج از کشور نیست.

به گزارش مهر، در ماه گذشته گرم شدن هوا در کشور و کاهش رطوبت در جنگلها منجر به آتش سوزیهای زیادی در جنگلهای کشور شد و بخشی از جنگلهای استان گلستان و جنگل ابر شاهرود را با خطر مواجه کرد. براین اساس سالجقه در گفتگو با مهر اعلام کرد تاکنون 10 درصد درختان جنگلهای گلستان سوخته و از بین رفته اند.