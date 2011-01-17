هنوز تکلیف مبلغ اعطا شده از سوی امام جمعه یزد به خبرنگاران مشخص نیست

محمدرضا حائری‌ زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: در زمانی که میرزامحمد کاظمینی، ریاست اداره ‌کل ارشاد استان یزد را بر عهده داشت، حجت ‌الاسلام صدوقی، نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد به منظور کمک به جامعه مطبوعات و تشکیل صندوق قرض‌ الحسنه مبلغ 10 میلیون تومان طی چکی در وجه اداره ارشاد اهدا کرد که استاندار وقت نیز دو میلیون تومان به همین منظور به این رقم اضافه کرد.

وی افزود: این مبالغ در آن زمان در اختیار انجمن مطبوعات وقت قرار گرفت تا با تشکیل صندوقی اقدام به پرداخت وام به جامعه مطبوعات کنند.

حائری ‌زاده ادامه داد: هرچند آن هنگام صورتجلسه ‌ای تنظیم شد و اعضای انجمن به عنوان اعضای صندوق معرفی شدند اما تشکیل صندوق محقق نشد و تنها یک حساب جاری در بانک ملت شعبه چهارراه معلم با دو امضا و مهر انجمن مطبوعات افتتاح و با عنوان صندوق فعالیت خود را آغاز کرد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدا روال کار عادی طی شد اما با انحلال انجمن مطبوعات و تشکیل خانه مطبوعات و بروز مشکلاتی در زمینه عدم پرداخت وام، خانه مطبوعات درخواست کرد تا این حساب با همان دو امضا اما با هیئت امنا و زیرمجموعه خانه مطبوعات فعالیت کند و تحت نظارت باشد.

مبلغ اعطایی هنوز از سوی انجمن مطبوعات به امام جمعه مسترد نشده است

حائری‌ زاده ادامه داد: اما این امر پذیرفته نشد و اعلام شد که در صورت دخالت خانه مطبوعات، وجه کمک شده از سوی امام جمعه به ایشان عودت داده می ‌شود که البته این پیشنهاد از سوی خانه مطبوعات مورد موافقت قرار گرفت اما نه تنها این امر هنوز محقق نشده است بلکه افرادی که این مبلغ را در اختیار دارند، حاضر به پاسخگویی نیستند.

وی با اشاره به روند کار انجمن مطبوعات یزد در زمینه اعطای وام از محل این کمک به خبرنگاران عنوان کرد: طی دو سال گذشته به تدریج پرداخت وام به حداقل رسید و امسال نیز هیچ مبلغی با عنوان وام به اصحاب مطبوعات پرداخت نشده است.

حائری‌ زاده عنوان کرد: بر همین اساس خانه مطبوعات به دست ‌اندرکار اصلی پرداخت وام مراجعه کرده‌ اند اما پاسخی که در این زمینه شنیده‌ اند، مبنی بر انحلال صندوق بوده است.

وی ادامه داد: حال سئوال این است که 12 میلیون تومان که کمک اولیه بوده است و حدود همین مقدار نیز به عنوان حق عضویت صندوق پرداخت شده به علاوه رقم حاصل از کسر کارمزد از هر وام که به طور قطع موجودی این حساب جاری که عنوان صندوق به خود گرفته است را به چند 10 میلیون تومان رسانده است، چرا با عنوان وام در اختیار جامعه مطبوعات قرار نمی ‌گیرد و انحلال صندوق نیز تنها به صورت شفاهی اعلام می ‌شود.

انجمن مطبوعات سندی به ازای پرداخت حق عضویت خبرنگاران به آنها ارائه نکرده است

سرپرست روزنامه کیهان در استان یزد خاطرنشان کرد: جامعه مطبوعات استان یزد به طور میانگین حدود 100 هزار تومان حق عضویت پرداخت کرده‌ اند و با توجه به اینکه حق عضویت سالانه آنها از چک مبلغ وام کسر شده است، اما هیچ سند، دفترچه و ... که به منزله رسید مبلغ پرداختی آنها باشد در دست نیست.

وی ادامه داد: هرچند خانه مطبوعات به صلاحدیدی نخواست طی دو سال اخیر دخالتی در این زمینه داشته باشد اما تماس‌ های مکرر خبرنگاران مبنی بر اینکه برای دریافت وام مراجعه کرده و جواب منفی و انحلال صندوق را شنیده‌ اند، خانه مطبوعات را موظف کرد تا این موضوع را با شخص امام جمعه درمیان گذارد تا با راهنمایی ایشان و تشکیل کمیته‌ای از سوی دفتر امام جمعه و خانه مطبوعات، تصمیم مناسبی برای بررسی این حساب و علت عدم پرداخت وام و عدم واگذاری مبلغ اهدایی به خانه مطبوعات اتخاذ شود.

حائزی زاده یادآور شد: تمامی این موارد در نامه ای به اطلاع حجت الاسلام صدوقی، امام جمعه یزد و استانداری یزد در قالب نامه ای اعلام شده است.