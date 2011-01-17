مردم بافق از درآمدهای سنگ آهن نفع کافی نمی برند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام سیدجواد سلیمانی در حاشیه سفر خبرنگاران استان یزد به شهرستان بافق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای گذشته فروش سنگ‌ آهن بافق حدود 300 میلیارد تومان بود و اکنون این رقم به طور قطع افزایش یافته است.

وی افزود: حدود 100 میلیارد از ای مبلغ هزینه تجهیزات و نفرات و ... می‌ شود و بقیه به صندوق دولت تحویل می‌ شود که انتظار می‌ رود با این درآمدزایی بافق، گازرسانی به این منطقه در اولویت قرار گیرد و مردم منتفع تر شوند.

سلیمانی با اشاره به پیشینه شهرستان بافق عنوان کرد: اردکان، تفت و بافق تا سالها پیش تنها شهرستانهای استان یزد بودند و بافق سومین منطقه ‌ای بود که در استان یزد به شهرستان تبدیل شد اما هنوز به لحاظ بسیاری از امکانات از بسیاری از شهرستانهای جدید الاتاسیس استان عقب ‌تر است.

وی افزود: البته نمی ‌توان اقدامات دولت نهم و دهم طی سالهای گذشته در این منطقه را نادیده گرفت زیرا دولت نهم و دهم حرکتهای بسیار خوبی در راستای ارتقای کیفیت وضعیت آب، جاده، امکانات رفاهی و ... انجام داده است اما هنوز این شهرستان با توجه به سرمایه ‌های ارزشمندی که دارد، از جایگاه خود عقب ‌تر است.

وی بیان داشت: گرچه گازرسانی به شهرستان بافق از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به شهرستان بافق بوده است اما متاسفانه تنها پاسخی که در زمینه عدم انجام این کار می‌توانیم به مردم ارائه دهیم این است که طرح مطالعاتی آن آغاز شده است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: این طرح بسیار دیرهنگام وارد مراحل اجرایی شده و لازم بود مسئولان امر بسیار زودتر از اینها اقدام به اجرای این مصوبه ارزشمند می‌کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جاده بافق عنوان کرد: در جاده بافق به طور مرتب ماشین‌ های سنگین در حال حمل سنگ هستند که این جاده کشش این میزان تردد را ندارد.

امام جمعه بافق بیان داشت: البته اصلاحاتی در این جاده انجام شده و جاده تعریض شده است اما هنوز جوابگوی حجم ترددهای این مسیر نیست.

وی با بیان اینکه این جاده سالانه تعداد زیادی کشته در اثر حوادث ترافیکی بر جای می ‌گذارد اظهار امیدواری کرد: به این موضوع از سوی مسئولان هرچه سریع‌تر رسیدگی کرد.