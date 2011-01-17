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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

اعتبارات خرید لوازم اطفای حریق در گیلان کافی نیست

اعتبارات خرید لوازم اطفای حریق در گیلان کافی نیست

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان بر لزوم تجهیز پایگاهها و تخصیص اعتبارات مکفی برای خرید لوازم اطفای حریق در استان تاکید کرد.

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث اطفای حریق یکی از مباحث مهم اداره کل منابع طبیعی استان است چرا که هر ساله برخی از محدوده های جنگلی براثر عوامل طبیعی و انسانی در سطح استان دچارآتش سوزی می شود.

وی عنوان کرد: برای جلوگیری و یا اطفای حریق ها معمولا در چهار پایگاه اطفای حریق بصورت متمرکز در سطح استان امکاناتی فراهم شده ضمن اینکه در اداره کل منابع طبیعی نیز تجهیزات اطفای حریق بصورت متمرکز برای کمک و امداد رسانی به شهرستانی که سطح حریق آنها زیاد باشد، پیش بینی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: علاوه براین در شهرستانها و شرکتهای که بطور مستقیم در امر بهره برداری و احیای جنگلها فعالیت دارند به امکانات اطفای حریق نیز مجهزهستند.

وی خاطرنشان کرد: امکانات اطفای حریق بصورت محدود درسطح استان وجود دارد ولی تمامی این امکانات جوابگوی نیاز و حریقی که هر ساله اتفاق می افتد، نیست.

رحمانی در ادامه برضرورت اطلاع رسانی از رسانه های گروهی مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و یادآورشد: جنگلها در اثر آتش سوزی خسارتهای زیادی را متحمل می شوند، اینکه مشاهده می شود چند درخت و بوته در آتش می سوزد خسارت ظاهری و آنی است، اما خسارتهای که در بعد آن شامل حمله حشرات، آفات، عدم جذب آب و سایر موارد نهفته در درازمدت می تواند به جنگلهای استان خسارت جدی بزند.

کد مطلب 1233788

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