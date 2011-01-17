به گزارش خبرگزاری مهر، مطالب آغازین این شماره همچون شماره‌های پیشین، هشدارهایی نسبت به وضعیت بحرانی میراث فرهنگی در ایران است. بخش مهمی از این شماره به ویژه‌نامه‌ای با عنوان «باستان‌شناسی دین مهر» اختصاص دارد که در آن به مطالعات باستان‌شناسی انجام‌شده در این‌باره پرداخته و مقالات و پژوهش‌هایی درباره این موضوع انتشار یافته است.

دین مهر از جمله ادیان کهن و مرده جهان است. این دین یکی از دین‌های رایج در جهان هندوایرانی بوده که از حدود سده یکم میلادی به اروپا رفت و در گستره امپراتوری روم نزدیک به چهار سده رواج عام یافت.

در این پرونده‌ ویژه، علاوه بر مقالات تألیفی، مقالاتی از دیوید بیوار و فرانتس گرنه نیز ترجمه شده و انتشار یافته است. طبق آن‌چه در مقدمه این پرونده ذکر شده، بخش دوم آن در شماره‌های آینده مجله منتشر می‌شود.

در این شماره همچنین مقالاتی در بزرگداشت یاد و خاطره مسعود آذرنوش (رییس سابق پژوهشکده باستان‌شناسی کشور که در پاییز 1387 درگذشت) و سیدمحمدتقی مصطفوی (رییس اداره کل باستان‌شناسی ایران و انجمن آثار و مفاخر ملّی) منتشر شده است.

از دیگر مطالب این شماره، مقاله‌ای است به قلم دکتر سیدمنصور سیدسجادی که به معرفی یک صفحه بازی فکری (مشابه شطرنج و نرد) پرداخته که از کاوش‌های شهر سوخته به دست آمده است. این صفحه بازی، قابل مقایسه با نمونه‌های به دست‌آمده از مصر، میانرودان و جیرفت است و قدمت آن به دوره سوم استقرار در شهر سوخته (یعنی حدود 2500 تا 2300 پیش از میلاد) تاریخ‌گذاری شده است. «شهر سوخته» یکی از مجموعه‌های باستانی‌ای است که در منظومه فرهنگی - تمدنی هیرمند در ایران شرقی کشف و کاوش شده است.

در بخش «موزه و موزه‌داری» این شماره پرونده‌ای با عنوان «موزه ملّی؛ نهاد یکصدساله» منتشر شده و علاوه بر مرور کوتاهی بر کارنامه مدیران موزه ملّی ایران، به بازتاب‌های رسانه‌یی تغییرات جدید مدیریتی در این موزه پرداخته شده است.

در این شماره همچنین مقاله‌ای به زبان انگلیسی به قلم پروفسور مایکل رف درباره «نویافته‌های باستان‌شناسی دوره ماد در خارج از مرزهای کنونی ایران» منتشر شده است.

«باستان‌پژوهی» با مدیرمسؤولی و سردبیری شهرام زارع انتشار می‌یابد. این نشریه هر شش ماه یک‌بار و به صورت فارسی - انگلیسی منتشر می‌شود.